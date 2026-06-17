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Az Út a börtönbe program átírja a gazdaglistákat

admin Baka F. Zoltán
2026. 06. 17. 11:03
Nem normális, amilyen mértékben gazdagodtak a legvagyonosabb magyarok. De ki fizeti meg a vagyonadót? Szabó Gábor vagyonkezelési szakember a Della vendége.

Nem magyarázható a gazdaság természetes folyamataival az a növekedés, ami a leggazdagabb magyarok gyarapodásához vezetett az elmúlt évtizedekben. Szabó Gábor vagyonkezelési szakember, a STEP Hungary egyik alapítója és titkára szerint a hússzoros vagyongyarapodás főleg a Fidesz-kormányzás alatt nélkülözte a normál piaci logikát. Ennek folyományaként szerinte az „Út a börtönbe program” át fogja írni a gazdaglistákat, amelyeken jelenleg előkelő helyen szerepelnek a 2010 és 2026 között – vagyis a Nemzeti Együttműködés Rendszerében – jelentős vagyonhoz jutott személyek.

Vendégünk – aki a műsorban elárulta, hogy szavazója és támogatója Magyar Péter kormányának – egyébként hiányolja az eredményeket a Tisza-kormány elszámoltatási programjában. „E téren túl sokat egyelőre nem látunk, de legyünk türelemmel” – mondta a műsorban.

Azt is elárulta, hogy miért lett elege a Fidesz kormányzásából.

Egy történelmi esélyt játszottak el

– fogalmazott vendégünk, aki szerint minden adott volt, hogy az országot modernizációs pályára állítsák. De nem ez történt, hanem kiépült a járadékvadászat rendszere.

Milyen a jó vagyonadó?

A vagyonadó ellen csak a NER-es üzletemberek lobbiznak, most mi is közéjük kerültünk – vezettük fel a másik témát Magyar Péter idevágó véleményét idézve. A vagyonkezelő szakember nem osztja a kormányfő álláspontját ebben a kérdésben: nem ellenzi a vagyonadót, de a bevezetését csak körültekintően, nem rövid időn belül tartja elképzelhetőnek.

Az eddig megismert tervek a kettős adóztatás kockázatával járnak, ráadásul nem is azokat – a Fidesz-kormányhoz szorosan kötődő kört – érnék el, akikre céloz a kormány, hanem azt a polgárosult középosztályt, amelynek tagjai nem tudják kimenekíteni olyan könnyen a vagyonukat a vagyonadó hatálya alól.

Szabó Gábor szerint anyagilag nagyjából félmilliárd forintos vagyontól beszélhetünk középosztályról, ami szerinte egyáltalán nem esik messze a Tisza-kormány terveiben szereplő, egymilliárdos vagyonadóalaptól. Ez persze függ attól is, hogy mit tekintünk alapnak.

Mire költsük a vagyonadót?

Vendégünk szerint ezek a dilemmák magyarázzák, hogy a kelleténél lassabban halad a törvény előkészítése – tudomása szerint a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumban szembesültek azzal, hogy a vagyonadót csak alapos előkészítettség mellett lehet bevezetni.

A társadalmi igény azonban szorítja a politikát. A műsorban beszéltünk olyan konstrukciókról, amelyekkel át lehet hidalni ezeket a problémás szakmai és társadalmi kérdéseket: az állam forrásigényének finanszírozása, illetve a bevétel célzott felhasználása számos aggályt eloszlathat.

Beszéltünk továbbá a magántőkealapokról, a közérdekű alapítványokról, amelyeknek folt esett a becsületén, az eredeti rendeltetésüktől eltérő célokra használta ezeket a struktúrákat a hatalom. De érdemes-e a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni? Erre is választ ad vendégünk az adásban.

Ahol minden a pénz körül forog
Magyarország meghatározó gazdasági podcast műsora, a Della azoknak szól, akik érteni is akarják a világot, nem csak szemlélni. Mi segítünk elválasztani a fontosat a haszontalantól, az igazságot a hazugságtól, az értékeset a talmitól. Ehhez segítségül a legjobb szakértőket üzletembereket, gazdaságpolitikusokat hívjuk be a Dellába. A műsorvezető Baka F. Zoltán.
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