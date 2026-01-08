napi szummahírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.08.

2026. 01. 08. 21:45
Úgy fest, egy értelmezhetetlen orvosi döntés vezethetett Rob Reinerék meggyilkolásához
Meghökkentő mértékű, 5748 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt a magyar költségvetés
Meghalt Patrick Swayze öccse, Sean Swayze
Gyászol a magyar vízilabda: meghalt Kemény Ferenc
„A diákok ne induljanak el az iskolába” – néhány iskola átáll online oktatásra pénteken és szombaton az időjárás miatt
