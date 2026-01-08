- Közölték, ilyen a főutak állapota a nagy havazás után
- MÁV: a pécsi vonalon felsővezeték-szakadás, a győrin váltóhiba miatt késnek a vonatok
- Az időjárás leterítette a 4-6-os vonalát, jönnek a pótlóbuszok
- „A diákok ne induljanak el az iskolába” – néhány iskola átáll online oktatásra pénteken és szombaton az időjárás miatt
- A havazás miatt nem tudtak kórházba menni, az apa vezényelte le a szülést Komárom-Esztergom vármegyei családban
- „Én ma még nem estem, de tuti, hogy fogok” – így melóznak a futárok a hóban
- Feloszlott az ajaki Fidesz
- Kormányinfó: A Fidesz eddig csak „barátkozott” a Tiszával, és megváltoztatná a magyarellenes szlovák törvényt, ha tehetné
- Kontrát Károlyt is lecseréli a Fidesz egy másik jelöltre
- Teljes hírzárlat van a magát lábon lövő fideszes jelölt körül
- 66 nemzetközi szervezetből lépett ki az Egyesült Államok
- Az Egyesült Államok lefoglalt egy orosz zászló alatt hajózó tankert
- A szenátus keményen visszaszólt Trumpnak, korlátozták a katonai műveleteket Venezuelában
- Sok politikai foglyot engednek szabadon Venezuelában
- Grönland elfoglalása és az európai rettegés
- Kinek a bulija Venezuela? És a grönlandiak hova álljanak?
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.08.
Fülöp Dániel / 24.hu
Fülöp Dániel / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!