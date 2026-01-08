66 nemzetközi szervezetből lépett ki az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok kilépését rendelte el Donald Trump amerikai elnök összesen 66 nemzetközi szervezetből – olvasható a Fehér Ház honlapján közzétett elnöki memorandumban. Ezek közül 31 ENSZ-szervezet, 35 pedig az ENSZ-hez nem tartozó nemzetközi szervezet, melyeket egy év eleji kormányzati felülvizsgálat során azonosítottak. A részvétel és finanszírozás megszüntetésére azért került sor, mert ezen szervezetek „tevékenysége ellentétes az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel, biztonságával, gazdasági jólétével vagy szuverenitásával”.

Az indoklás szerint ezek a globalista szervezetek céljaikat az amerikai prioritások elé helyezik, más esetekben pedig hatékonytalanul és eredménytelenül kezelnek bizonyos kérdéseket, így az amerikai adófizetők pénze nem jól hasznosul.

A 66 szervezet között olyanokat találni, mint például az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC), Atlanti Együttműködési Partnerség, Nemzetközi Energiafórum, ENSZ Népesedési Alap, ENSZ Demokrácia Alap vagy a Nemzetközi Jogi Bizottság.

Mint ismert, Trump hivatalba lépése után azonnal kezdeményezte az Egyesült Államok kilépését az Egészségügyi Világszervezetből és a párizsi klímaegyezményből, majd pár hétre rá az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából (UNHRC) is, valamint megtiltotta az ENSZ közel-keleti Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) jövőbeni finanszírozását.