MÁV: a pécsi vonalon felsővezeték-szakadás, a győrin váltóhiba miatt késnek a vonatok

Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.

Az MTI tájékoztatása szerint Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények. A Mecsek InterCity-k, valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.