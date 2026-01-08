avfelsővezeték-szakadáskésésvonatközlekedés
Belföld

MÁV: a pécsi vonalon felsővezeték-szakadás, a győrin váltóhiba miatt késnek a vonatok

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 01. 08. 17:43
Adrián Zoltán / 24.hu

Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.

Az MTI tájékoztatása szerint Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények. A Mecsek InterCity-k, valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az utcán agyonlőttek egy nőt az amerikai bevándorlási hivatal ügynökei
Volt fideszes politikus is feltűnt a Kincsvadászok szerda esti adásában
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre
Döbbenet: péniszbe adott injekciókkal csalhatnak a síugrók
„Hanna a légynek sem ártott. Aki ezt tette vele, az akasztást érdemel” – levelet írt az apjának a miskei gyilkos
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik