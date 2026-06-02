Lázárék titokban újabb kínai hitelt vettek volna fel – új részletek a hiányzó 286 milliárdos forrás ügyében

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) reagált a Telexnek arra, hogy mi lehetett a mögött, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) három beruházásánál hiányzott 286 milliárd forint értékben az idei költségvetésben a fedezet. A hiányzó három tétel a következő volt:

a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjából (175,6 milliárd forint).

Ezzel kapcsolatban az ÁSZ megerősítette a portál korábbi értesülését, miszerint a gyorsforgalmi úthálózatra szánt kiadások számítását a kormány egy nem nyilvános kormányhatározat alapján végezte, amit még az ÁSZ-nak sem küldtek el, így annak tartalmát nem tudták ellenőrizni.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi megvalósításához kapcsolódó vasúti fejlesztés költségéből (87,7 milliárd forint).

Itt többek között az derült ki, hogy a Budapest–Belgrád építésére az eredetileg felvett kínai hitel mellé egy újabb hitelt is fel akart venni Lázár János minisztériuma, ami feltehetően nem sikerült (hiszen hiányzik a 87,7 milliárd forint). Mivel a Budapest–Belgrád hitelszerződése szintén nem nyilvános (titkos), szóval részleteket erről sem tudni.

Az iváncsai iparvágányéból (22,3 milliárd forint).

Ezzel kapcsolatban azt hallotta a portál, hogy az iváncsai iparvágány építése valóban tévedésből maradhatott ki a költségvetésből. A másik két tétel helyett azonban tudatos döntés eredményeképpen számolhattak irreálisan alacsony kiadási tételekkel.

Ezen beruházások forrásigényére nem lett tehát beállítva a 286 milliárd forintos fedezet a költségvetés mellékletében.

Az Állami Számvevőszék részletes tájékoztatást adott a portálnak arról, hogyan zajlott részükről korábban a véleményezés és milyen információkat kaptak hozzá az érintett minisztériumoktól, valamint hogy a homályos pontokaz hogyan próbálták tisztázni, milyen nehézségekbe ütköztek ennek során, és milyen jelzést küldtek megfontolásra a parlamentnek, amit aztáb nem vett figyelembe a fideszes többség. Részletekért kattintson.