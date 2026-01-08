Kontrát Károlyt is lecseréli a Fidesz egy másik jelöltre

Kontrát Károly helyett is új jelöltet választ a Fidesz Veszprém megyében.

Arra az elhatározásra jutottam, hogy 2026-ban már nem indulok az országgyűlési választások egyéni választókerületi megmérettetésében.

– írja a Facebookon Kontrát Károly. Az elhatározás nem lehetett teljesen saját, ugyanis korábban arról írtunk, Kontrát nagyon harcolt azért, hogy ő maradhasson a Veszprém vármegyei 2-es körzet jelöltje.

Az elhatározás

A hetven éves Kontráttal szemben akkori információink szerint a körzet egyik vezető fideszes politikusa még levelet is írt Orbán Viktornak, hogy fiatalabb és alkalmasabb politikust találjanak a volt belügyi államtitkár helyett. De korábban nem cserélték le, csak most történhetett meg.

A belügyminisztérium volt parlamenti államtitkára azt írja, a választókerületi elnökségről is lemond, ami nem meglepetés, ezt a posztot hagyományosan a helyi jelöltek viszik.

Miniszterelnök Úr döntésemet elfogadta, ugyanakkor biztosított arról, hogy a jövőben is számít a munkámra. A jövőben új választókerületi elnök veszi át a feladatot. Kérem Önöket, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjét támogassák, munkámmal én is segíteni fogom! Köszönöm a családom támogatását, amely mindig segített munkám során. Megtiszteltetés Önöket képviselni és köszönöm az eddigi közös munkánkat, együttműködésüket! Képviselői mandátumom lejártáig változatlanul a térség 45 településéért és az ott élőkért dolgozom, ahogy eddig is.

– zárta a posztot.