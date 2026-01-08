Az Egyesült Államok lefoglalt egy orosz zászló alatt hajózó tankert

Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító tankert foglalt le az Atlanti-óceánon, amelyek közül az egyik orosz zászló alatt közlekedett – adta hírül a Reuters.

Felszámolás alatt a „szellemflotta”

Az elfogás egy többhetes, atlanti-óceáni üldözés végére tett pontot, mely során az amerikai parti őrség és különleges katonai egységek elfogták a Marinera nevű nyersolajszállító tankert. A hajó, mely nem szállított olajat, korábban megtagadta az ellenőrzést, majd orosz zászlóra váltott – közölték az illetékesek.

Mivel a közelben orosz tengeralattjáró és hadihajók tartózkodtak, az akció növelte a konfrontáció kockázatát Oroszországgal, amely elítélte az amerikai venezuelai lépéseket, és már eleve feszült viszonyban áll a Nyugattal az ukrajnai háború miatt. Moszkva nem kommentálta az eseményeket.

Ez egy hamis orosz olajszállító volt. Lényegében orosz tankernek adták ki magukat, hogy megkerüljék a szankciókat

– mondta J. D. Vance amerikai alelnök.

Ugyanezen a napon az amerikai parti őrség elfogta az M Sophia nevű, venezuelai olajat szállító, panamai zászló alatt hajózó tankert is Dél-Amerika északkeleti partjainál. Az elmúlt hetekben ez már a negyedik hajó, melyet az Egyesült Államok elfogott a térségben. Szerintük mindkét hajó egy úgynevezett „szellemflottához” tartozik, melyet a szankciók alatt álló venezuelai és iráni olaj szállítására használnak.

Célkeresztben a venezuelai olaj

Maduro elnök elfogása után Wasington tovább szigorította azokat a tengeri blokádintézkedéseket, melyek a szankciók alatt álló, Venezuelába tartó vagy onnan induló hajókat célozzák. Ugyanakkor a Fehér Ház azt is bejelentette: tervezik a 2019-ben, Trump első elnöki ciklusa alatt bevezetett venezuelai olajszankciók egy részének visszavonását. Delcy Rodríguez ideiglenesen kinevezett elnök jelezte, hogy országa nyitott egy megállapodásra, Venezuela állami olajvállalata pedig megerősítette: tárgyalások zajlanak, amelyek jogszerű, átlátható és kölcsönösen előnyös kereskedelmi feltételeken alapulnak.

A Financial Times beszámolója szerint az amerikai olajcégek ugyanakkor óvatosak a befektetésekkel kapcsolatban Trump kiszámíthatatlan külpolitikája miatt, és komoly garanciákat fognak kérni a Fehér Házzal folytatandó tárgyalásokon.