A Fidesz Magyar Péternek: Uralkodjon magán!

2026. 06. 02. 16:57
Kiakadt a korábbi kormánypárt, hogy Magyar Péter Sulyok Tamásról beszélt Berlinben.

A nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra. A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál. Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra.

– kezdi a Fidesz a közleményét Magyar Péter miniszterelnök berlini sajtótájékoztatója kapcsán.

A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán. Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!

– teszik hozzá.

Magyar Péter Berlinben egyébként azt mesélte el Sulyok Tamásról Friedrich Merz mellett állva, hogy amikor Munkácsot orosz rakétatalálat érte, Sulyok Facebook-oldalán először megjelent egy szöveg, amelyben elítélték az orosz támadást, majd kikerült belőle az orosz szó.

Az az ember panaszkodik most külföldön Magyar szerint, akinek a magyar nemzet egységét kellett volna megtestesítenie, és a demokratikus államrend működése felett kellett volna őrködnie, de semmit nem tett. Szerinte Sulyok végignézte, hogy több ezer magyar gyereket tesznek tönkre az otthonokban, ahogy azt is, hogy az Orbán-kormány a titkosszolgálatokkal akarja tönkretenni a Tisza Pártot, és hogy orosz titkosügynökök mozogtak Magyarországon. Ahogy azt is, hogy Magyar Pétert nem engedték be az állami köztelevízióba, de folyamatosan hazudtak róla és a családjáról. Felemlegette, hogy Orbán poloskának nevezte a magyarok egy részét egy nemzeti ünnepen, és nem Sulyok nem szólt semmit.

Én azt gondolom, hogy egy ilyen ember jobban teszi, ha hallgat, és nem külföldre jár panaszkodni a saját hazájára.

– tette hozzá, kiegészítve azzal, hogy az egyik legfontosabb választási ígéretük volt, ezeket a vezetőket eltávolítják, erre kaptak felhatalmazást.

