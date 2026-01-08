Feloszlott az ajaki Fidesz

Egyhangú döntés született arról, hogy feloszlatják a Fidesz ajaki alapszervezetét, az erről szóló hírt Türk Attila nyíregyházi kutyapártos képviselő osztotta meg szerdán a Facebook-oldalán, amit a Telex szúrt ki.

A döntés a szervezet december 19-i ülésén született meg, itt az ajaki Fidesz elnöke, Kerekes Miklós bejelentette lemondását, illetve javasolta, hogy a tagok válasszanak maguk közül új elnököt. A tagok ellenben egyhangúlag egyetértettek abban, hogy ők is lemondanak és nem választanak új elnököt. Javaslatot tettek továbbá a helyi szervezet feloszlatására, amivel mindenki egyetértett.

A feloszlatást így indokolták:

A helyi politikai közélet kirívó ellentmondásai a vezetői módszerek, és az azokhoz való VK. elnöki egyetértés, a helyiek által közismert függőségi relációk, a helyi Fidesz csoport véleményének figyelmen kívül hagyása és a csoport valamint a választóköri vezetés közötti kommunikáció nulla szintje, csak a fontosabbakat kiemelve.

Az érintettek hozzátették még, maradnak jobboldali értékrendű emberek, de a továbbiakban távolmaradnak a helyi politikától.