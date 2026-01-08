ajakfeloszlottfidesz
Belföld

Feloszlott az ajaki Fidesz

admin Rugli Tamás
2026. 01. 08. 19:58

Egyhangú döntés született arról, hogy feloszlatják a Fidesz ajaki alapszervezetét, az erről szóló hírt Türk Attila nyíregyházi kutyapártos képviselő osztotta meg szerdán a Facebook-oldalán, amit a Telex szúrt ki.

A döntés a szervezet december 19-i ülésén született meg, itt az ajaki Fidesz elnöke, Kerekes Miklós bejelentette lemondását, illetve javasolta, hogy a tagok válasszanak maguk közül új elnököt. A tagok ellenben egyhangúlag egyetértettek abban, hogy ők is lemondanak és nem választanak új elnököt. Javaslatot tettek továbbá a helyi szervezet feloszlatására, amivel mindenki egyetértett.

A feloszlatást így indokolták:

A helyi politikai közélet kirívó ellentmondásai a vezetői módszerek, és az azokhoz való VK. elnöki egyetértés, a helyiek által közismert függőségi relációk, a helyi Fidesz csoport véleményének figyelmen kívül hagyása és a csoport valamint a választóköri vezetés közötti kommunikáció nulla szintje, csak a fontosabbakat kiemelve.

Az érintettek hozzátették még, maradnak jobboldali értékrendű emberek, de a továbbiakban távolmaradnak a helyi politikától.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Úgy összevertek egy rabot karácsonykor a szombathelyi börtönben, hogy később belehalt a sérüléseibe
Úgy fest, egy értelmezhetetlen orvosi döntés vezethetett Rob Reinerék meggyilkolásához
TASZ: 8,5 milliós kártérítést fizetett az önkormányzat, ahonnan kirúgták a polgármester vagyonnyilatkozatát firtató aljegyzőt
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre
„Hanna a légynek sem ártott. Aki ezt tette vele, az akasztást érdemel” – levelet írt az apjának a miskei gyilkos
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik