Az időjárás leterítette a 4-6-os vonalát, jönnek a pótlóbuszok

A 4-6-os villamos kihalt megállója a Margit-hídnál.
Csóti Rebeka / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 01. 08. 18:40
Budapesten a nagykörúti villamosok vonalán „váratlan pályahiba” keletkezett a fagyos időjárás miatt. A javítás idejére, ma este 21 órától holnap hajnalig a 4-es, 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek – adta közre a BKK.

A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.

A 4-es, 6-os villamosok vonalán január 8-án, csütörtökön 21 órától péntek hajnalig karbantartási munkát végeznek. A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A BKK javasolja, hogy az utazás megtervezéséhez a felhasználók használják a BudapestGO alkalmazást, ahol a valós idejű járatinformációk is fellelhetőek.

