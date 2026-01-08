Az időjárás leterítette a 4-6-os vonalát, jönnek a pótlóbuszok

Budapesten a nagykörúti villamosok vonalán „váratlan pályahiba” keletkezett a fagyos időjárás miatt. A javítás idejére, ma este 21 órától holnap hajnalig a 4-es, 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek – adta közre a BKK.

A 4-es, 6-os villamosok vonalán január 8-án, csütörtökön 21 órától péntek hajnalig karbantartási munkát végeznek. A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A BKK javasolja, hogy az utazás megtervezéséhez a felhasználók használják a BudapestGO alkalmazást, ahol a valós idejű járatinformációk is fellelhetőek.