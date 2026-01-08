havazásszüléskomárom-esztergom vármegye
Belföld

A havazás miatt nem tudtak kórházba menni, az apa vezényelte le a szülést Komárom-Esztergom vármegyei családban

admin Rugli Tamás
2026. 01. 08. 16:12

Az extrém hóhelyzet a mentőegységek dolgát is alaposan megnehezítette az utóbbi napokban, az Országos Mentőszolgálat most egy szerencsés esetről számolt be a Facebookon.

Mint írták, a napokban kezdődtek a fájásai egy Komárom-Esztergom vármegyei kismamának, az események felgyorsulása és a havazás miatt azonban a nő és férje nem mertek elindulni otthonról a kórházba. Tárcsázták a mentőket, a mentésirányító pedig amellett, hogy pontos instrukcióval felkészítette az édesapát az édesanya támogatására a szülés során, több mentőegységet is riasztott a helyszínre.

Bajtársaink éppen a születés pillanatában értek a helyszínre, majd rögtön megkezdték az egészséges újszülött és édesanyja vizsgálatát és ellátását. A kis Dávid, a család harmadik gyermeke hangos sírással jelezte érkezését, mire édesapja is fellélegezhetett a feszült percek után. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a babát és büszke anyukáját

– tették hozzá, gratulációjukat külön is kifejezve a szülőknek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghökkentő mértékű, 5748 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt a magyar költségvetés
Volt fideszes politikus is feltűnt a Kincsvadászok szerda esti adásában
„Kedves nem normális idióták!” – Pál Dénes kiakadt a hóban figyelmetlenül közlekedő sofőrökre
66 nemzetközi szervezetből lépett ki az Egyesült Államok
„Hanna a légynek sem ártott. Aki ezt tette vele, az akasztást érdemel” – levelet írt az apjának a miskei gyilkos
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik