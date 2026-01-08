Az extrém hóhelyzet a mentőegységek dolgát is alaposan megnehezítette az utóbbi napokban, az Országos Mentőszolgálat most egy szerencsés esetről számolt be a Facebookon.

Mint írták, a napokban kezdődtek a fájásai egy Komárom-Esztergom vármegyei kismamának, az események felgyorsulása és a havazás miatt azonban a nő és férje nem mertek elindulni otthonról a kórházba. Tárcsázták a mentőket, a mentésirányító pedig amellett, hogy pontos instrukcióval felkészítette az édesapát az édesanya támogatására a szülés során, több mentőegységet is riasztott a helyszínre.

Bajtársaink éppen a születés pillanatában értek a helyszínre, majd rögtön megkezdték az egészséges újszülött és édesanyja vizsgálatát és ellátását. A kis Dávid, a család harmadik gyermeke hangos sírással jelezte érkezését, mire édesapja is fellélegezhetett a feszült percek után. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a babát és büszke anyukáját

– tették hozzá, gratulációjukat külön is kifejezve a szülőknek.