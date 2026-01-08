Cikkünk frissül.

2026 első kormányinfóján először Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője beszélt arról, hogy a kormány által a hóhelyzet miatt felállított Operatív Törzs jelentése alapján sehol sem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre a utolsó 24 órában. Eddig egy ilyen intézkedésre volt szükség Akasztón, ahol egy családi ház tetőszerkezete beomlott a ráhullott hó súlya alatt, mondta.

Mukics elmondta, a szociális ellátórendszer kihasználtsága 85,6 százalékos, a létfontosságú infrastruktúrák mindenhol megnyugtatóan működnek, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek is eljutnak az emberek a havazás ellenére, elzárt település nincs az országban. Jelenleg a Baranya megyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, a helyzet 930 fogyasztási helyet érint. Műtéti programon nem kellett változtatni a hóhelyzet miatt, állította. A tanítás minden intézményben megkezdődött, két iskolában folyik hibaelhárítás fűtési probléma miatt. Az országban nincs lezárt út, és súlykorlátozás sincs az utakon, tette hozzá.

Az OKF szerdán több száz műszaki mentést hajtott végre, például elakadt járműveket, roncsba szorult embereket mentettek, leszakadt faágakat takarítottak el. Tegnap a közutakon 200 baleset történt, ami a szokásos esetszám 300 százaléka. Egy halálos baleset történt szerdán az utakon.

A szóvivő elmondta, hogy a kórházak felkészültek a traumás vagy kihűléses tünetekkel jelentkezők ellátására. A tehervonatok nem közlekednek a vasútvonalakon a személyszállítás segítése érdekében, tette hozzá.

Az OKF szóvivője figyelmeztetett, hogy mindenkinek a saját lakóhelye előtti járdaszakaszt kell tisztán tartania, a veszélyes jégcsapokat el kell távolítani, vagy pedig le kell kerekíteni a járdát. A 112-es segélyhívót kell tárcsázni, ha egy jégcsap veszélyt jelent.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a hóhelyzetről beszélt először, ugyanis állítása szerint a kormány is ezzel foglalkozott elsősorban a tegnapi ülésén. Optimizmusra ad okot, hogy a meteorológusok jelenlegi jelentései szerint a következő napokban már nem fog akkora hótömeg lehullani, mint amennyi lehullott az utóbbi napokban, mondta.

A miniszter azt mondta, hogy az EU hivatalos tájékoztatást adott az egyelőre nem nyilvános, 20 pontos ukrán fél által javasolt béketervről. Gulyás állítása szerint ebben Ukrajna 2027. január 1-ei EU-s csatlakozása szerepel. Ez a magyar kormány szerint teljességgel elfogadhatatlan, és ha kell, meg fogják akadályozni.

A közmédia azt kérte, tegyék egyértelművé a kérdést, hogy kinek a felelőssége a bejárat hómentesítése egy olyan közintézmény esetében, mint egy kórház. Takács Péter egészségügyi államtitkár ugyanis a főpolgármestert támadta a Szent János Kórház havas bejárata miatt, Karácsony Gergely azonban GPS-képekkel is bizonyította, hogy letakarították a mentők behajtóját és a közútvonalakat is, hozzátéve, hogy ez a kórház feladata lenne. Mukics Dániel elmondta, hogy a kórházak területén a intézmények feladata a hó eltakarítása, a kórházakhoz vezető útvonalak tisztán tartása viszont az önkormányzatoké.

Az RTL azt kérdezte, hogy tervezi-e a kormány, hogy a szociális intézmények mellett más közintézményeket is megnyit annak érdekében, hogy ebben az időben senki ne töltse az éjszakát az utcán. Gulyás szerint azt kell látni, hogy a hajléktalanellátás jelen állás szerint több embernek tud segítséget nyújtani, mint ahányan igénybe veszik azt. Ezen kívül Lázár János tájékoztatott arról, hogy a vasút pályaudvarait fűteni fogják, és ezeket is megnyitják.

Dobrev Klára DK-elnök azon javaslatára reagálva, hogy a stadionok helységeit is nyissák meg a hajlék nélkül élők előtt, a miniszter azt javasolja, hogy nyissák meg azt a zsidóktól elkobozott Szemlő-hegyi luxusvillát, amiben ő és Gyurcsány család hosszú ideig jól érezte magát.

Gulyás Gergely elmondása szerint a kormány kérte fel Navracsics Tibor közigazgatási miniszter arra, hogy készítsen javaslatot az önkormányzatok működésének, feladatai meghatározásának, finanszírozásának reformjával kapcsolatban. Navracsics már elkezdte a tárgyalásokat az ügyben, de a kormány nem rohan ezzel, a választások előtt nem szavaz a parlament a csomagról. Szerinte csak akkor van értelme egy ilyen reform elfogadásának, ha az önkormányzatok többsége támogatja.

A miniszter Orbán Viktor gondolatait idézte fel azzal kapcsolatban, hogy az amerikai elnök azzal fenyegeti Dániát, hogy megtámadhatja Grönlandot: ez egy NATO-tagországok közötti vita.

Az Index kérdésre Gulyás azt mondta, még nem tisztázott, hogy a miniszterelnök hova fog utazni, de „nyilvánvalóan” „az egész országot be fogja járni” a kampányban. A cél az, hogy a szombati Fidesz-kongresszuson mind a 106 egyéni parlamenti képviselőjelöltjük szerepeljen a színpadon is, mondta. Szerinte a nevek nagy meglepetést nem fognak okozni. Pártlistát pedig a törvény által meghatározott időpontban szoktak állítani, tette hozzá.

A Venezuelai amerikai beavatkozás kapcsán azt mondta a miniszter, hogy a magyar kormány realista, mi nem fogunk tudni katonai akciókat folytatni olyan országokban, ahol diktatúra és elnyomás van, de ha ilyen történik, ennek tényszerű elfogadása helyes és indokolt. Hozzátette, hogy a katonai beavatkozást folytatók felelőssége az, hogy az akciójuk után jobb legyen az ott élőknek, ne rosszabb. Utóbbira az iraki amerikai beavatkozás példáját hozta fel.

Gulyás Gergely