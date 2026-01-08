„Én ma még nem estem, de tuti, hogy fogok” – így melóznak a futárok a hóban

Az extrém hóhelyzetben sok szolgáltatás nehezebben jut el az emberekhez, így az étel házhozszállítás is. A futároknak is meggyűlik a baja az időjárással, megnéztük, hogy a Foodora bringásainál hogyan zajlik ilyenkor a munka.