„Én ma még nem estem, de tuti, hogy fogok” – így melóznak a futárok a hóban
Az extrém hóhelyzetben sok szolgáltatás nehezebben jut el az emberekhez, így az étel házhozszállítás is. A futároknak is meggyűlik a baja az időjárással, megnéztük, hogy a Foodora bringásainál hogyan zajlik ilyenkor a munka.
