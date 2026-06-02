Pásztor Erzsi nem meri kijelenteni, hogy valaha viszontláthatjuk-e a színpadon

Márciusban lapunk is megírta, hogy Pásztor Erzsi úgy döntött, az évben már nem áll színpadra. A nehéz elhatározásra azután jutott a 89 éves színésznő, hogy rosszul lett a színpadon, ezért félbeszakadt az előadása a Turay Ida Színházban.

Az esettel kapcsolatban most a Borsnak nyilatkozott:

Azóta kiderült, hogy Darvas Ilonának, aki éppen mellettem volt, amikor megtörtént az eset, neki kellett volna közbelépnie. Viszont nem történt semmi, mert magamnak megoldottam a dolgot, úgy ahogy tudtam. Egy pillanat volt, amikor nem tudtam, mi történik velem. Szóval, olyan módon egy pillanatra elvesztettem az eszméletemet. Még a közönséghez is beszéltem, hogy bocsánatot kérek, nem tudtam, mi történt, csak azt, hogy valami zavar volt.

Rosszulléte pontos okát máig nem tudja, ám sejti, miért veszíthette el az eszméletét. Mint mondja, akkoriban olyan erős gyógyszereket kapott, hogy valószínűleg azok befolyásolták.

Soha életemben nem történt velem ilyen, és 66 éves karrierem alatt még soha nem felejtettem el a szövegemet. Ez egy olyan rosszullét volt, amit az orvosaim sem tudtak megmagyarázni, de megfordult velem a világ.

Miután az elmúlt időszakban több szerencsétlen baleset is érte, Pásztor nem meri kijelenteni, hogy a közönség valaha is viszontláthatja őt a színpadon.

A sorsot nem hívom ki magam ellen. Szeptemberben töltöm be a kilencven évet, és akkor nagyon boldog leszek, ha megélem azt a kort. Azt sem tudom megmondani, hogy két hét múlva miként leszek, nemhogy több hónap múlva. Nem mindennapos egy színésznél, hogy kilencven évesen még színpadon van

– jegyezte meg hozzátéve: