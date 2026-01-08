Grönland elfoglalása és az európai rettegés

Bár sokadszorra történik meg, Európa vezetőit mégis újra és újra meglepi, hogy Donald Trump azt csinálja, amit korábban mondott. Persze valahol érthető, hogy miért lepődnek meg rajta, hiszen Trump elnökségének fontos eleme volt az első ciklusában, hogy egy csomó dolgot ígért, azután mégsem hajtotta végre azokat. A második ciklusra az arány sokat javult, ami mögött részben az áll, hogy miközben az első ciklusában Trump kívülállónak számított az amerikai politikában, a másodikra a korábbi republikánus elitet a saját embereire cserélte, ők pedig aktívan támogatják abban, hogy megvalósíthassa a terveit.

Így is vannak dolgok, amik nem történtek meg. Trump alapvetően rendeletekkel kormányoz, az első éve alatt egyetlen nagy törvénycsomagot tudott áttolni a kongresszuson. Ebben voltak ugyan érdekes és előremutató elemek, mint például a magyar babakötvényhez hasonló Trump-számlák ötlete, de nagyrészt arról szólt, hogy a gazdagok kevesebb adót fizessenek, miközben a szociális hálót lazábbra engedi. A rendeletek és elnöki határozatok nagy hátránya, hogy a következő elnök könnyen visszavonhatja őket. Így viszont csupán néhány dolognak lesz hosszú távú következménye a Trump-elnökségből.

A venezuelai akció

Annak, hogy amerikai kommandósok két és fél óra alatt behatoltak egy idegen országba, elfogták a vezetőjét, és kihozták onnan, olyan dolog, aminek lehet következménye.