donald trumpeueurópagrönland
Nagyvilág

Grönland elfoglalása és az európai rettegés

Kristian Tuxen Ladegaard Berg / SOPA Images / Getty Images
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 08. 11:16
Kristian Tuxen Ladegaard Berg / SOPA Images / Getty Images
Bár sokadszorra történik meg, Európa vezetőit mégis újra és újra meglepi, hogy Donald Trump megcsinál valamit, amit beígért. Ugyanakkor az is látszik, hogy Grönland esetében mintha tényleg komolyan vennék a fenyegetést – főleg a venezuelai események után. Az európai vezetők kifeszített kötélen egyensúlyoznak, a magyar külpolitikában viszont ismét teljes a zűrzavar.

Bár sokadszorra történik meg, Európa vezetőit mégis újra és újra meglepi, hogy Donald Trump azt csinálja, amit korábban mondott. Persze valahol érthető, hogy miért lepődnek meg rajta, hiszen Trump elnökségének fontos eleme volt az első ciklusában, hogy egy csomó dolgot ígért, azután mégsem hajtotta végre azokat. A második ciklusra az arány sokat javult, ami mögött részben az áll, hogy miközben az első ciklusában Trump kívülállónak számított az amerikai politikában, a másodikra a korábbi republikánus elitet a saját embereire cserélte, ők pedig aktívan támogatják abban, hogy megvalósíthassa a terveit.

Így is vannak dolgok, amik nem történtek meg. Trump alapvetően rendeletekkel kormányoz, az első éve alatt egyetlen nagy törvénycsomagot tudott áttolni a kongresszuson. Ebben voltak ugyan érdekes és előremutató elemek, mint például a magyar babakötvényhez hasonló Trump-számlák ötlete, de nagyrészt arról szólt, hogy a gazdagok kevesebb adót fizessenek, miközben a szociális hálót lazábbra engedi. A rendeletek és elnöki határozatok nagy hátránya, hogy a következő elnök könnyen visszavonhatja őket. Így viszont csupán néhány dolognak lesz hosszú távú következménye a Trump-elnökségből.

A venezuelai akció

Annak, hogy amerikai kommandósok két és fél óra alatt behatoltak egy idegen országba, elfogták a vezetőjét, és kihozták onnan, olyan dolog, aminek lehet következménye.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Amerikai külügyminiszter: A venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat
Börtönben érte a vég a csapnivaló kémet, akit a CIA leghalálosabb árulójaként tartottak számon
Kormányinfó: elzárt település nincs, inkább Dobrevék nyissák meg az Apró-villát a hóhelyzet miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik