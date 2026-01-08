A szenátus keményen visszaszólt Trumpnak, korlátozták a katonai műveleteket Venezuelában

Az amerikai szenátus csütörtökön megszavazta azt a kezdeményezést, hogy az Egyesült Államok haderejének bármilyen venezuelai katonai akció előtt a kongresszustól kelljen felhatalmazást kérnie. Ez jelentős üzenet a Fehér Háznak, amely nem tájékoztatta a kongresszust Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogása előtt.

Öt republikánus képviselő is megszavazta a demokrata kezdeményezést, amivel a javaslatnak többsége lett. Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young és Josh Hawley is igennel szavaztak, így 52-47 lett a szavazatarány. Paul és Collins korábban többször is a Trump-kormányzat hatalmának korlátozására szavazott, de most velük tartott a demokrata John Fetterman is, aki korábban többször átszavazott a republikánusokhoz.

A vétók felülírása

Ez csak az egyik a mostani szavazások közül, amelyek a republikánus párt megosztottságát mutatják. Két további ügyben is felül tervezik írni Donald Trump vétóját, amelyeket az elnök a republikánusok szerint politikai bosszúból hozott. Az egyik ügyben egy coloradói csővezeték építését vétózta meg, mert az állam korábban eljárást indított egy választási hivatalnok ellen, aki támogatta Trump elméletét az elcsalt választásról.

A másik ügyben a floridai Miccosukee törzsnek adtak volna felhatalmazást az Everglades nemzeti park területe egy részének kezelésére. Trump itt azért állt bosszút, mert a törzs ellenezte az Everglades-be tervezett Alligator Alcatraz névre keresztelt bevándorlási börtönét.

Mindkét esetben felülbírálhatja a képviselőház a trumpi vétót. A vétó felülírásához kétharmados többség kell, így több republikánusnak is meg kell őket szavaznia.