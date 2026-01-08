nyíregyházapolgári andrásvadászbaleseújfehértói vadászbaleset
Belföld

Teljes hírzárlat van a magát lábon lövő fideszes jelölt körül

Balázs Attila / MTI
admin Spirk József
2026. 01. 08. 12:56
Balázs Attila / MTI
Már a helyszínről küldött rendőri jelentés is tartalmazta, hogy az Újfehértón megsérült vadász – aki egy telefonhívást akart fogadni, amikor lábon lőtte magát – a kormánypárt 2026-os képviselőjelöltje, és a történtekről az Alkotmányvédelmi Hivatalt is tájékoztatták. A rendőrség viszont továbbra is hallgat.

Bár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a nyíregyházi rendőrség vezetői a baleset után egy órán belül megkapták az első jelentést arról, hogy Polgári András, a Fidesz politikusa egy Újfehértó külterületén tartott vadászaton súlyos lőtt sérülést szenvedett, december 28. óta nem tettek közzé információt az esetről.

A 24.hu forrásai szerint a helyi rendőrség vezetése rendelt el hírzárlatot a nyíregyházi választási kampány menetét minden valószínűség szerint komolyan befolyásoló ügyben. Így fordulhatott elő, hogy a lapunk által január 2-án elküldött kérdésekre azóta sem reagáltak, jóllehet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság másnap írásban, később pedig telefonon azt közölte: hamarosan küldik a válaszokat.

Arról is hiába érdeklődtünk a rendőrségnél, hogy miért nem számoltak be az ilyenkor szokásos módon a balesetről, ki és milyen megfontolásból döntött úgy, hogy a közérdeklődésre számot tartó esetről visszatartják az információkat, miközben a rendőrség lényegesen kisebb horderejű ügyekről ad ki tájékoztatást.

Úgy tudjuk, hogy az elsődleges rendőrségi vizsgálat megerősíti mindazt, amit a baleset körülményeivel kapcsolatban lapunk hétfői cikkében írt. Alább ennek nyomán rekonstruáljuk a történteket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

