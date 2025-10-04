Több száz éves tárgyakat találtak madárfészkekben

Egy új tanulmány alapján több száz éves leleteket tártak fel szakállas keselyűk rég elhagyott fészkeiben – írja az IFLScience. A szakemberek Spanyolország déli részének hegyeiben végeztek vizsgálatot, a térségből mára kihalt a faj, egyes fészkei azonban fennmaradtak.

Számos madár – köztük a szakállas keselyű – területvédő, ezek az állatok hosszú ideig egy-egy konkrét helyszínt használnak a költéshez. A kutatást segítette, hogy a magaslati területek egyedi mikroklímája hozzájárult a fészkek és azok anyagának konzerválódásához.

Antoni Margalida, a Spanyol Vadkutató Intézet munkatársa és kollégái olyan régi könyveket tanulmányoztak, amelyekben a szerzők beszámoltak az akkor még élő madarakról, valamint olyan idős helyiekkel is beszéltet, akik még emlékeztek rájuk. Emellett több mint 50 jó állapotú fészket is felkerestek, 12-t pedig rétegenként alaposan megvizsgáltak.

Összesen közel 2500 maradványt azonosítottak, ezek jelentős része, több mint 2100 darab elvárható módon csont, fog és hasonló, a keselyűk táplálékától származó lelet, valamint tojáshéj volt. Meglepő módon azonban 226 emberhez köthető tárgy is előkerült, ezeket a madarak elcsenhették, majd a fészekbe építették be.

Az egyik legérdekesebb lelet egy 673-629 éves, okkerrel festett juhbőr darabja, valamint a legrégebbi tárgy, egy közel 700 éves, fűből készített szandál.

Figyelemre méltó felfedezések továbbá a különféle vadászeszközök, így egy csúzli és egy számszeríj nyilának töredékei.

Az eredmények segítenek jobban megérteni a szakállas keselyűk és környezetük interakcióit. A tojáshéjak elemzése potenciálisan annak megismeréséhez is hozzájárulhat, hogy a növényvédő szerek használata miként befolyásolta a faj szaporodását.