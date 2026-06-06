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Kultúra

Kezdés sötétedéskor – Nyáresti közösségi szórakozás a csillagos ég alatt

Jakob Bleyer Heimatmuseum / Fortepan
A Budaörsi Passió szabadtéri előadása a Kő-hegyen 1935-ben.
24.hu
2026. 06. 06. 12:39
Jakob Bleyer Heimatmuseum / Fortepan
A Budaörsi Passió szabadtéri előadása a Kő-hegyen 1935-ben.
Amint beüt a kőszínházakban a nyári szünet, máris indul a szabadtéri évad. Az archív felvételek monumentális hangversenyek és rögtönzött utcai előadások pillanatait őrzik. És egykori kertmozikét, ahol még intimebbnek ígérkeztek a nyáresték – szép időben, egymáshoz simulva jó filmeket nézni a boldogság egy formája volt. Hogy a technikai hiányosságok miatt közben bosszankodtunk is? Ugyan, ki emlékszik már arra…

Jó időben, jó szórakozás a kertmozi!

A mozizáshoz látszólag nem sok köze van az 1. világháborút követő spanyolnáthának – pedig a járvány megfékezésére hozott intézkedések a színházak, a kávéházak mellett bizony a mozik működését is érintették. A korlátozások miatt, és mert akkoriban nyárra általában bezárták a mozikat, sok üzemeltető került a tönk szélére. A mozitulajdonos Révész Artúr és felesége kapcsoltak leggyorsabban, 1920-ban megnyitották a főváros első nagy kertmoziját. Kerthelyiségekben addig is vetítettek már, de a pesti nyári mozik etalonja az ő Kertmozijuk lett.

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény / Fortepan A Városmajori Szabadtéri Színpad 1966-ban.

A sikernek köszönhetően a házaspár két évre rá megnyithatta a városmajori Parkmozit is. A helyet, amit ma Városmajori Szabadtéri Színpadként ismerünk, így írták le: „körben bástyaszerű ízléses cementfalak, (…) elöl tetszetős modern stílben épült homlokzat”; a nézőtér felett dús lombok és apró, színes villanykörték százai. A megnyitón megjelent a művészvilág színe-java, a vásznon pedig Asta Nielsen. A sikert látva mind többen nyitottak egyszerűbb vagy igényesebb helyeket, az utóbbiak zenekarral, büfével is büszkélkedtek. Az 1930-as években Lellét találták az egyik „legkulturáltabb fürdőhelynek” a Balatonon, az elegáns jachtklub a vitorlázókat és a társaságot keresőket is várta, akik miután társaságra leltek, használhatták a teniszpályák egyikét, este pedig beülhettek a tó partján a kertmoziba.

Kádár István / Fortepan A ceglédi kertmozi 1933-ban.
Bauer Sándor / Fortepan A Tó mozi a Városligetben 1957-ben. Háttérben a Vajdahunyad vára.

A közönség a második világháború után is ki volt éhezve a mozizásra, a politikusok pedig úgy érezték, hogy a film remek médium lehet a tömegek ideológiai formálásához: „…a termelés emelése mellett a kulturális élet fejlesztése, népünk sokoldalú szórakozásának biztosítása is feladatunk. (…) Ennek érdekében több községben cserélik szélesre a keskeny filmvetítőket, rendezik át a helyiségeket”. Vidéken is épültek kertmozik, Pesten tizennégy nyitott tetejű és kertmozi játszott, többek között a különös Makszimkát, egy fekete kisfiú tengeri kalandjait elmesélő szovjet filmet, egy hajóstiszt szerepében a sármos Vjacseszlav Tyihonovval.

Morvay Lajos / Morvay Kinga / Fortepan A kertmozi pénztára Jászberényben 1961-ben.
FŐFOTÓ / Fortepan Zamárdi Kertmozi a Kossuth Lajos utca 14-ben 1970-ben.

A kertmozit alkalomadtán másra is használták, Nagykanizsán például itt húzták a lottószámokat, és a sorsolást divatbemutató vezette fel. A Szelidi-tónál az 1980-as években tizenhat forint volt a mozijegy, a kapu előtt árusító fejkendős asszonyok még tízet kértek egy csomag szotyiért… Itt is, a Balatonnál is, a szúnyogok miatt ajánlatos volt melegítőben moziba indulni, és külön öröm volt, ha az előadás alatt jó sokan cigarettáztak.

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A ’80-as évekre már csak pár kertmozi élt túl, a margitszigetit még fel is újították, mégsem igen jött a közönség. Magyarázták ezt a hűvös idővel, és azzal, hogy a szigetre nem lehetett kocsival behajtani, de mire véget ért a film, már az utolsó busz is elment… A Bem rakparti moziban épp a forgalom volt a baj: a lakók a film hangereje miatt panaszkodtak, de ha a vetítő levette a hangot, akkor a nézők kezdtek panaszkodni, hogy nem hallanak az autóktól. Pest megyei településeken, Szentendrén, Dabason vagy Ráckevén ellenben jóval tovább, sikeresen működtek autós mozik. Vetíteni sötétben lehetett, így a hirdetéseken kezdési időpont helyett nem egyszer az állt: „Kezdés sötétedéskor”.

Bauer Sándor / Fortepan A szentendrei Teátrum étteremnél lévő autósmozi reklámja 1984-ben.

Herrer Cézár a ’30-as évektől a moziiparban dolgozott, a háború után hosszan vezette a margitszigeti mozit. Egy interjúban elmondta: a kertmoziban a fiataloknak nagy vonzerő, hogy szép időben, egymáshoz simulva nézhetnek jó filmeket. A szigetre a még a premiermozikat is beelőző bemutatókkal tudták kicsalogatni a nézőket. És hogy mit nem szabad vetíteni a kertmoziban? Herrer szerint: „Rossz filmet. Ami nem köti le a nézőket, mert akkor dühösek lesznek, randalírozni kezdenek.”

Éjszakák a csillagtetős színházakban

A kerti mozizás innovációnak számított a kulturális kínálatban, de a komédiásoknak és a muzsikusoknak kevésbé jelentett újdonságot a szabadban játszani. A műfaj a régmúltban is élt, az elmúlt száz évben pedig megszokottá vált, hogy amint befejeződött a kőszínházi évad, már el is startolt a szabadtéri, prózai vagy zenés darabokkal, koncertekkel. Szegeden és a Margitszigeten, a városligeti Körszínházban, a Városmajorban, a Budai Parkszínpadon, Gyulán, Szombathelyen, Szentendrén.

Szalay Zoltán / Fortepan A szabadtéri színpad nézőtere a szentgotthárdi Várkertben 1962-ben. 
Kriss Géza / Fortepan A szabadtéri színpad nézőtere a tatai Angolkertben 1970-ben.
Kotnyek Antal / Fortepan Sárközi György: Dózsa című drámájának próbája a Gyulai Várszínházban 1965-ben. Középen Szirtes Ádám és Stefanik Irén, háttérben világos öltönyben Szoboszlay Sándor színművészek, jobbra fehér ingben Miszlay István rendező.

A szegedi Dóm tér első nagyszabású előadása Az ember tragédiája volt 1933-ban, bár voltak előzmények is. Két évvel korábban például Hevesi Sándor Nemzeti Színház-igazgató rendezett már itt darabot, amelyről azt mondta: szabadtéri előadáshoz ilyen hatalmas világítási apparátust még sehol sem használtak. A 2. világháborúig töretlen volt a siker Szegeden, majd hosszú szünet után, 1959-ben csendültek fel ismét egy opera hangjai a Dóm téren. A korabeli újságokat böngészve úgy tűnhet, az egész város az újraindulás lázában égett.

Bojár Sándor / Fortepan Épül a szabadtéri játékok nézőtere a szegedi Dóm téren 1965-ben.
Bán Tamás / Fortepan Kilátás a szegedi Fogadalmi templom tornyából a Dóm térre 1962-ben. Középpontban a szabadtéri játékok nézőtere az egyetem épületei előtt.

„Az egykori halbicskakészítő mesterek, akik most szövetkezetben dolgoznak, a vendégeknek úszó halat ábrázoló gyöngyház késeket, halbicska alakú nyakkendőtűt formálnak.” A kárpitos kisipari szövetkezet üzemet bővített (specialitásuk az egyetlen mozdulattal nyitható-csukható rekamier, a Tisza-ágy), mert a kereslet növekedésére számítottak, arra, hogy „a játékok időszakában, a messzi városokból jött látogatóknak éppen Szegeden tetszik meg egy kárpitos bútor”. Készült továbbá az alkalomra háromezer pár hímzett szegedi papucs és a népszerűsítéshez ötmillió színes gyufacímke.

Fejér Csaba–Kindert Piroska / Fortepan Előadás a Szegedi Szabadtéri Játékokon 1959-ben.  
Szalay Zoltán / Fortepan Szinetár Miklós rendez a szegedi Szabadtéri Színpadon 1964-ben.
Szalay Zoltán / Fortepan Bartók Béla: A fából faragott királyfi című táncjátéka a Pécsi Balett előadásában a Szegedi Szabadtéri Játékokon 1964-ben.

1940-ben a háborús helyzet miatt felfüggesztették a szabadtéri játékokat, de az Angol Park színpadán mégis lement egy revü, mert a hely nem minősült színháznak. A Mágneses vonal állítólag felbőgő légvédelmi szirénákkal indult, majd kémkedés miatt letartóztattak egy tábornokot, katonák erődvonalakat építettek benne, és az egyetlen női szereplő is csak katonai dolgokon törte a fejét. Egy évvel később újra lefújták a nyári színházak előadásait.

Kotnyek Antal / Fortepan A nyári Szentendrei Teátrum Paisiello: Botcsinálta hölgyek című előadása a Fő (Marx) téren 1971-ben.
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1947 nyarán viszont már koncerttel ünnepelték a Pasaréti úti Vasas-pályán a hároméves terv beindítását. Az ezt követő években-évtizedekben mind több lett a lehetőség és az előadás, de a közönség és az alkotók is igényesebbeké váltak, így komoly szakmai eszmecserék alakultak ki „az élményszerző zenei hangzás megteremtéséről”, „a zárt téri hangzás színvonalának megközelítéséről”.

Kanyó Béla / Fortepan Élj és emlékezz nemzetem! című zenés történelmi játék a budapesti Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán, egy ifjúsági nagygyűlés keretében 1986. április 4-én.

Az előadásokról ugyanakkor semmiképp sem szabad lemondani, vélték szakértők, bárhogyan is hangzanak, „mert szerepük a tömegkultúrában felmérhetetlen, s nagyon valószínű, hogy az olyan hallgató-néző, aki először egy ilyen estén találkozik operával, látogatója lesz a hangversenytermeknek és operaházaknak”. A városmajori kertmozihoz 1935-ben színpad épült, a rákövetkező évtizedekben pedig folyton bővítették, átépítették. Káldor Márton zenei író egy 1962-es cikkében mégis azt írta, hogy a helyszín nemigen alkalmas hangversenyekre. Ő a kiscelli kastély udvarára voksolt, ami bár nem zenei célokra épült, mégis meglepően jó akusztikájú, „a hangzás érzékeny és üde, intim hangulatú”. Hozzátette, hogy nem ártana a hepehupás hegyi kaptató helyett járható utat is biztosítani.

FŐFOTÓ / Fortepan 1970.
Bauer Sándor / Fortepan Gyermeknapi rendezvény a margitszigeti Casino kerthelyiségében 1958-ban.

De nem csak operát adtak. Az 1950-es években gyermekhetek zajlottak országszerte, a színpadokon bábműsorokkal. Kibővítették a siófoki színpadot, ahol öt különböző előadást is megnézhetett az, aki olyan szerencsés volt, hogy kéthetes beutalót kapott. 1956 szeptemberében nemzetközi zongoraművész vetélkedőnek adott otthont a főváros, előtte ismerkedési estet rendeztek a Gundel teraszán, Kodály Zoltán részvételével. Kedvelt hely volt ez másképp is: 1925-ben ruha- és kalapszalonok munkái jelentek meg itt egy divatrevün, 1970-ben a Gyapjúmosó és Szövőgyár mutatta be korszerű alapanyagait és modelljeit.

Fábián József / Artfókusz / Fortepan Divatbemutató a budapesti Gundel Étterem kerthelyiségében 1970-ben.
Kotnyek Antal / Fortepan Felföldi Anikó, Bónai Margit és Szentpéteri Györgyi a Budapest szépe szépségkirálynő-választáson, az állatkert szabadtéri színpadán 1957. augusztus 20-án.

Az ellenállhatatlan hangulatú Margitszigeten is régóta játszanak, de az előadások 1938-ig sportpályán, szállodában vagy ideiglenes színpadon zajlottak. Az ország első állandó szabadtéri színpadának története külön cikket érdemelne, kezdve az építkezéseken talált szobroktól a Horthy Miklós 70. születésnapjára időzített megnyitón át (a Magyar Hírlap tudósítása szerint Szörényi Éva virággal a kezében ajánlotta fel az új színházat a magyar művészet hetvenéves patrónusának, majd Sárdy János a kormányzó életéért könyörgő imát énekelt) egészen addig, hogy pár évre rá, a háborúban teljesen tönkrement. A felújítás után évtizedekig az Operaház nyári játszóhelye lett, méreténél fogva a monumentális, látványos művek színtere.

Inkey Tibor / Fortepan A Margitszigeti Szabadtéri Színpad építése 1938-ban.  
Kovács Márton Ernő / Fortepan Előadás a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 1949-ben.
Kotnyek Antal / Fortepan Honthy Hanna operett primadonna és Udvardy Tibor operaénekes a margitszigeti Szabadtéri Színpad öltözőinél, a Garden party című előadás idején 1965-ben.

Az 1970-es évek közepének nagy dobása volt a Tanyaszínház. A különböző színházak fiatal színészeiből verbuválódott csoportok főként az alföldi tanyavilágban és a Bakony falvaiban tartottak ingyen előadásokat. Piacokon, kocsmaudvarokon rögtönöztek jeleneteket, amelyekbe igyekeztek belevenni a helyi aktualitásokat is. A figurák ismerősek lehettek: balga férj, kikapós menyecske, furfangos szerető… Azt mondják, aki látta őket, sosem felejti el a mulatságos műsoraikat.

Urbán Tamás / Fortepan A Tanyaszínház Panthelin mester című előadása Kisbéren 1979-ben. Balra Mikó István.  
Urbán Tamás / Fortepan A Tanyaszínház Panthelin mester című előadásának közönsége Kisbéren 1979-ben.
Gábor Viktor / Fortepan A 25. Színház Tanyaszínházának Moliére színművéből készült, Duda Gyuri elindul című előadása a XI. kerületi Allende parkban 1977. augusztus 17-én. 
Gábor Viktor / Fortepan A 25. Színház Tanyaszínházának Moliére színművéből készült, Duda Gyuri elindul című előadás nézői a XI. kerületi Allende parkban 1977. augusztus 17-én.

Írta: Lukács Zsolt | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/szabadteri

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