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Kultúra

Klein Dávid újabb nyolcezres expedícióra indul

Klein Dávid
Mohos Márton / 24.hu
Interjú Klein Dávid hegymászóval 2025. december 11-én.
admin Polák Zsóka
2026. 06. 06. 14:39
Klein Dávid
Mohos Márton / 24.hu
Interjú Klein Dávid hegymászóval 2025. december 11-én.
A cél a 8051 méter magas Broad Peak, a hegymászó már el is indult Pakisztánba.

Ismét egy nyolcezres megmászására készül Klein Dávid, ezúttal a 8051 méteres Broad Peaket tervezi megmászni pótlólagos oxigén és serpaasszisztencia nélkül.

A Broad Peak egy nyolcezres csúcs a Karakorum-hegységben, amelyre Klein több mint 25 év után tér vissza egy újabb expedíció keretében. A csapat június 7-én érkezik Iszlámábádba, majd Szkardu és Aszkole érintésével, a Baltoro-gleccseren át gyalogolva június közepére éri el az 5000 méteren fekvő alaptábort. A többhetes akklimatizációt és a táborok kiépítését követően a csúcsmászást július második felére tervezik.

Nem először jár itt

2000-ben Klein vezette azt a kilenctagú magyar expedíciót, amelynek két tagja, Ács Zoltán és Mécs László első magyarként érte el a hegy csúcsát. Azóta további magyar expedíciók is próbálkoztak a heggyel, közülük több sikerrel járt. A 2023-ban a Mount Everest palack nélküli megmászása közben elhunyt Suhajda Szilárd, Dávid későbbi kötéltársa, 2014-ben a Broad Peaken állt először nyolcezres csúcson. Ha az idei vállalkozás sikerrel jár, ez lesz Klein ötödik palack nélkül elért nyolcezrese.

Ezúttal amerikai mászóval indul a csúcsra

Az expedíció négyfős csapattal valósul meg. A hegyen Klein és amerikai mászótársa, Ian Overton dolgoznak együtt; az alaptábor vezetéséért az amerikai Shaya Christensen felel. Az expedíció kommunikációját Magyarországról Legindi Tímea koordinálja: ő tartja a kapcsolatot a partnerekkel, a médiával és a követőkkel az expedíció teljes időtartama alatt. Overtonnal több mint egy évtizedes közös hegymászó múlt köti össze Kleint, egyik legfontosabb közös expedíciójuk a 2012–2013-as téli Nanga Parbat-kísérlet volt, amelyen Ács Zoltánnal együtt próbálkoztak a világ egyik legnehezebb téli magashegyi céljával. Az expedíció az Eseményhorizont égisze alatt valósul meg.

A hegymászóval tavaly decemberben készítettünk interjút:

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Klein Dáviddal arról beszélgettünk, mikor állhat újabb magyar az Everest csúcsán, mit gondol a visszafordulásról, belefér-e egy fél pohár bor az alaptáborban, és miért fontos kérdés az, hogy minek ment oda. 

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