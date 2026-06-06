Kínában elloptak egy internetes sztárkutyát – és felszolgálták egy étteremben

Kínában elpusztult egy Chutou nevű kutya, akit egy népszerű utazós blogról ismertek az internetezők – írja a South China Morning Post.

A kutya gazdája, Guo, sokat utazott border collie-jával, közös kalandjaikat több mint másfél millióan követték a Douyinon, azaz a TikTok kínai verzióján.

Nemrég Guo egyedül utazott, Chutout pedig otthon hagyta a szüleivel. Május 11-én a férfi apja észrevette, hogy a border collie eltűnt. A biztonsági kamerák felvételeiről később kiderült, hogy két idegen vitte el a kutyát egy robogóval.

Guo félbeszakította utazását, visszatért Kínába, hogy megkeresse kutyáját; de mint kiderült,

a két idegen elvitte Chutou-t a szomszédos faluba, és 180 jüanért (körülbelül 8 ezer forint) eladta egy étteremnek, ahol már fel is dolgozták, és a vendégeknek felszolgálták.

Lesz-e kártérítés?

Chutou gazdája feljelentést tett, és már csak abban bízik, hogy legalább anyagi kárpótlást kap a border collie-ért, amelynek ő maga 10 ezer dollárra (3 millió forint) becsüli az eszmei értékét. A kínai lapok által megszólaltatott jogászok szerint lopás miatt csak akkor indítható büntetőeljárás, ha az ellopott tárgy értéke meghaladja a 2000 jüant (90 ezer forint). Ez esetben a gyanúsítottat akár három év börtönbüntetéssel is sújthatják. Csakhogy az online híresség értékét nem lesz egyszerű bizonyítani a jogászok szerint.