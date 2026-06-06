Rubint Réka hazatért a kórházból, ez fogadta otthon

A rákkal küzdő Rubint Rékát a minap Hajdú Péter műsorában láthatták a nézők, ahol egyebek mellett azt is elárulta, miért nem vállalta, hogy műtéti úton távolítsák el a daganatot a mellkasából.

Mindeközben egyébként a fitneszedzőt nemrég az Országos Onkológiai Intézetben kezelték, egy operáción esett át. Tegnap hagyhatta el az intézményt, hazaérkezése után pedig a közösségi oldalán posztolt a vele történtekről.

Mindenütt jó, de legjobb otthon, Velük.❤️ Az Ő tiszta, őszinte, önzetlen szeretetük MINDENRE gyógyír és minden nehézségen átsegít.🙏 Lareszka meglepett a kedvenc ételemmel, egész délután ezzel szorgoskodott, hogy örömöt szerezzen nekem.❤️ Isteni lett😋.

Mint írja, mielőtt hazaindult volna a kórházból, megköszönte a Jóistennek és az angyaloknak, hogy az elmúlt öt napban mindvégig vele voltak és fogták a kezét. Háláját fejezte ki az Országos Onkológiai Intézet vezetőségének, orvosainak, ápolóinak, beteghordozóinak és takarítóinak is a szakmai profizmusukért, a figyelmükért és a szeretetteljes közegért, amellyel minden nap hozzájárultak a felépüléséhez.

Ez minden beteg esetében ugyanígy történt! A nővérkék a branült rögzítő ragtapaszra szívecskét rajzoltak, ezzel is kedveskedve a betegeknek. ❤️ Ugyanez elmondható az elmúlt 4 év műtéti beavatkozásairól, amikor a betegségem még nem volt publikus, CT, MR, PET CT vizsgálatairól, sugár és kemo kezeléseiről, melyek nemcsak itt, hanem más intézmények dolgozóira is ugyanígy vonatkoznak, mert én mindenhol ugyanezt tapasztaltam! Profizmus és óriási elhivatottság.🙏 Nem tudok elég hálás lenni.🙏 És hálás köszönet a lelki segítőimnek, barátaimnak és nektek, akik mindvégig küldtétek és hoztátok nekem a pozitív energiát!

– hálálkodott a fitneszedző hozzátéve: mivel nőből van, már a kórházból kért időpontot fodrászhoz és kozmetikushoz, mert bár intenzív mozgással még nem terhelheti magát, ülni és feküdni tud.

Holnap a gyáli edzésemet Norbi és Lara fogja tartani, de elkísérem őket és ott leszek Veletek! Vasárnap-hétfő-kedd: Alakreform tábor /teltházzal/ az Avalon parkban, és bár át kellett kicsit alakítanom a tervezett programot, a betegség megtanított a váratlan helyzetekben történő kreativitásra is, így biztosan állíthatom, hogy az elmúlt 16 év legjobb tábora vár Rátok.❤️ Kedden este Rozsnyai, ahol szintén ott leszek, de a tornát még Norbi fogja tartani. Szépen, fokozatosan, vigyázva magamra térek vissza a kímélő mozgáshoz,❤️ a testem úgyis jelezni fog mindent.❤️ Szeretlek Titeket nagyon! Holnap Gyálon 14.00-kor találkozunk

– zárta sorait.