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Gazdaság

Jelentősen nőhet az Európai Beruházási Bank által Magyarországnak nyújtott hitel

GettyImages
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 06. 15:10
GettyImages
Az Európai Beruházási Bank tavaly is nyújtott 759 millió eurónyi hitelt Magyarországnak, ám idéntől jelentős bővülésre számítanak.

Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank (EBB), miután Magyar Péter miniszterelnök meggyőzte az Európai Uniót a korábban befagyasztott források felszabadításáról – írja a Bloomberg a bank egy vezető tisztviselőjére hivatkozva.

Társfinanszírozóként szállhatnak be

A múlt heti megállapodás olyan területeken hozhat társfinanszírozási lehetőséget, mint például az energetika, az infrastruktúra és a lakásépítés – nyilatkozta pénteki interjújában Marko Primorac, az EBB alelnöke. A luxemburgi székhelyű bank a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel finanszíroz az uniós szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban lévő, tagállami projekteket.

Valóban átalakíthatjuk a gazdaságot

– mondta Primorac Budapesten, hozzátéve, hogy van lehetőség a luxemburgi székhelyű bank magyarországi hitelezésének növelésére. Az EIB tavaly 759 millió euró hitelt nyújtott Magyarországnak a bank honlapja szerint.

A korábban a horvát pénzügyminiszteri tisztséget betöltő Primorac – aki szerepet játszott az ország euróövezeti csatlakozásában – úgy véli, Magyarországnak egyensúlyt kell teremtenie a költségvetési konszolidáció követelményei és a gazdasági növekedés felpörgetéséhez szükséges, jól célzott beruházások között. Utóbbiak szerinte például olyan projektek lennének, amik Magyarország orosz energiahordozóktól való függőségét csökkentenék, és diverzifikálnák az ország energiaellátását.

Történelmi megállapodás

Május 29-én 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök. Magyar „történelminek” nevezte a politikai megállapodást, melynek értelmében az uniós forrásokat egészségügyi, oktatási, szociális, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, kis és közepes vállalkozások támogatására, bérlakásépítésre és már megvalósult projektek támogatására fordítják majd.

Az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitel közvetlenül nem kapcsolódik a hazánknak járó EU-s támogatásokhoz, ilyen hitelt tavaly is nyújtott a bank Magyarországnak 759 millió euró értékben. Többek közötta a GYSEV vasúttársaság modernizációja, a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztése és energetikai fejlesztések valósultak meg a bank által a korábbi években nyújtott hitelből.

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