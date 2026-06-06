Újra van közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között

Elindult az Air Canada légitársaság Budapest–Toronto járata, amely október végéig csúcsszezonban heti öt alkalommal közlekedik a kanadai nagyvárosba. A járatot az Air Canada szélestörzsű, Boeing 787-9 Dreamlinerrel teljesíti, melynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak.

A járat június 6. és október 24. között közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között, kilencórás menetidővel. A repülőgépek Torontóból helyi idő szerint 19 óra kor indulnak, és másnap reggel 9:40-kor érkeznek Budapestre, míg visszafelé 11:45-kor szállnak fel, és 15:05-kor landolnak Torontóban.

Az Air Canada a nyári szezonban 47 680 ülőhelyet biztosít a két város között. Jelenleg évi közel 90 ezer légiutas közlekedik a két ország között.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly ősszel jelentette be a Budapest és Toronto közötti közvetlen repülőjárat indulását.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton azt mondta: a Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légi járat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai.

Az Air Canada Rouge, a légitársaság leányvállalata, 2016 és 2019 között működtetett közvetlen légikapcsolatot a Toronto és Budapest között.