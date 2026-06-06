„A Milannak nincsenek tulajdonosai, a Milan mindig a szurkolóké lesz” – sosem látott tömeget mozgósítanának az ultrák

A Curva Sud azoknak a vezetőknek a helyetteseiről várják a hírt, akiket a közelmúltban bocsátottak el. Ők Max Allegri vezetőedző, Igli Tare sportigazgatót, Geoffrey Moncada technikai igazgatót és Giorgio Furlani vezérigazgatót. Egyelőre ugyanis nincsenek meg az újabb szakemberek, csak Zlatan Ibrahimovic kapott több hatáskört a tanácsadói pozíción túl.

„Miközben a MI klubunk a rögtönzött kinevezések és a fejvadászok közötti mélységbe zuhan, és az összes kulcsfontosságú vezetői pozíció még mindig betöltetlen (nem csoda, hogy manapság mindenki óvatosan fogadja a Milannal kötendő szerződéseket), van egy város, egy szurkolói tábor, egy lakosság, akik éjszakánként nem tudnak aludni azok miatt a tulajdonosok miatt, akik továbbra is elpazarolják a mez iránti szenvedélyt és ezt a dicsőséges klubot” – írta a csoport közleménye.

„A tulajdonosok távol maradnak, és néhány kiválasztott médiumon keresztül próbálják ráerőltetni a futballról alkotott undorító elképzeléseiket, és bárhová is mennek a világban, meg kell őket sérteni, hogy eljusson hozzájuk az üzenet: a szurkolók nem fogják eltűrni ezt a helyzetet!

Hosszú nyár lesz ez, és a legrosszabb még hátravan. Arra kérjük az összes szurkolót, hogy készüljenek fel, mert amikor eljön a tiltakozás ideje, a közösségi média nem lesz elég, és fel kell készülnünk egy példátlanul nagy tömegre. A Milannak nincsenek tulajdonosai, a Milan mindig a szurkolóké lesz. Ez szívügy, és nem engedhetjük, hogy ezek a méltatlan spekulánsok értékek és identitás nélküli magánvállalkozássá alakítsák át, tönkretéve egy több mint egy évszázada tartó szerelmet.

Az AC Milan a bajnokság hajrájában elhasalt a Bajnokok Ligájáért folytatott küzdelemben, ötödik helyen zárt a Como mögött, ezzel pedig az Európa Ligában szerepelhet majd a következő idényben.

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