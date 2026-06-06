Putyin előtt még a robotoknak is tisztelegniük kell – videó

Robotok tisztelegtek Vlagyimir Putyin orosz elnök beszéde végén a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon – írja a life.ru

Az Izvesztyija című lap tette közzé a bizarr felvételeket az „orosz Davosként” emlegetett, idén június 3. és 6. között megrendezett eseményről.

Путин закончил выступление на ПМЭФ. Роботы отдали честь👀 pic.twitter.com/x7KG41lj7T — Дикий Петербург (@Wild_SPb) June 5, 2026



A robotok idén igen népszerűek a Kreml egyik legfontosabb éves üzleti rendezvényén; az alábbi videón például egy robot balerina és népviseletbe öltözött nyugdíjasok sajátos show-műsorát láthatjuk:

Бурановские бабушки станцевали с одетым в платье роботом на ПМЭФ pic.twitter.com/vUTcYab2Oh — Python (@slobodan_ukic) June 4, 2026

(A robotnak tapsoló közönség legalább jobban járt, mint az a kínai kisfiú, akit tiszta erőből hasba rúgott egy karatézó robot.)

Amint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitónapján tömeges dróntámadás érte Szentpétervárt.