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Élet-Stílus

Putyin előtt még a robotoknak is tisztelegniük kell – videó

24.hu
2026. 06. 06. 13:27
Bizarr pillanatok a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumról.

Robotok tisztelegtek Vlagyimir Putyin orosz elnök beszéde végén a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon – írja a life.ru

Az Izvesztyija című lap tette közzé a bizarr felvételeket az „orosz Davosként” emlegetett, idén június 3. és 6. között megrendezett eseményről.


A robotok idén igen népszerűek a Kreml egyik legfontosabb éves üzleti rendezvényén; az alábbi videón például egy robot balerina és népviseletbe öltözött nyugdíjasok sajátos show-műsorát láthatjuk:

(A robotnak tapsoló közönség legalább jobban járt, mint az a kínai kisfiú, akit tiszta erőből hasba rúgott egy karatézó robot.)

Amint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitónapján tömeges dróntámadás érte Szentpétervárt.

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