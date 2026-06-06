Szabadeséstornyok gyártója is szörnyethalt a horvátországi repülőgép-szerencsétlenségben

Az osztrák Walter Pondorfer, a Funtime nevű vállalat alapítója is életét vesztette abban a repülőgép-szerencsétlenségben, mely csütörtök délelőtt történt a horvátországi Isztriában, Medulin közelében – írja a Vecernji List című horvát napilap.

A Funtime vidámparki attrakciók, köztük szabadeséstornyok gyártásával vált ismertté, a világ számos vidámparkja számára készített berendezéseket.

A balesetben négy osztrák állampolgár halt meg. Az áldozatok 48, 58, 40 és 65 évesek voltak.

A Beechcraft G36 Bonanza típusú kisrepülőgép Ausztriából indult Isztria felé. Egy a Jutarnji List című zágrábi napilapnak nyilatkozó helyi pilóta szerint a gép már a medulini sportrepülőtér közelében járt, amikor a Kastijun hulladéklerakó térsége fölött spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A pilóta azt mondta, nem tudja, mi okozhatta a balesetet, a gép vezetőjét tapasztaltnak ismerte.

A kisrepülőgép két és fél perccel a zuhanás előtt körülbelül 600 méteren repült, majd hirtelen 300 méter körüli magasságra süllyedt. A pilóta eztán még megpróbálta megemelni a repülőgépet, de az ismét gyorsan veszített magasságából és sebességéből, majd eltűnt a radarról.

A kisrepülőgépen nem volt feketedoboz, ezért a vizsgálók más adatokból próbálják rekonstruálni a történteket: egyebek mellett GPS- és navigációs adatokat, radar- és ADS-B-jeleket, fedélzeti digitális információkat, szemtanúi vallomásokat, valamint a roncsokat elemzik.