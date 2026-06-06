Harmincnégy éves férfivel végzett egy erdélyi medve hajnalban Holdvilágnál

Szombat kora reggel valószínűleg medve végzett egy Szeben megyei férfivel, akire a Holdvilág községhez tartozó Pród falu közelében találtak rá.

Mentőhelikopter érkezett az áldozathoz, akinek már nem tudták megmenteni az életét.

Három hete sincs, hogy másik két medvetámadásról is beszámoltunk.

Beszterce-Naszód megyében a TimpOnline.ro helyi portál szerint 38 barnamedve kilövését hagyták jóvá megelőzési céllal. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát.

Egy Hargita megyei medveattak nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte nyílt levélben Nicusor Dan államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény kihirdetését.