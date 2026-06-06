Ennél jobb hírt nem kaphatott Argentína a világbajnokság előtt: Messi játszhat

Lionel Scaloni szövetségi kapitány sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy nemcsak jobban van már a támadó, hanem az utolsó felkészülési mérkőzésen is szerepelhet már.

Leo már jól van, nem készül külön, a közös munka egy részében ismét együtt edzett a többiekkel. Néhány percre akár már e hétvégén pályára küldhetem

– jelentette büszkén a vezetőedző.

A 39. születésnapját a vb alatt, június 24-én ünneplő Messi az utóbbi két hétben izomsérüléssel bajlódott, amelyet klubcsapata, az Inter Miami színeiben szenvedett el a Philadelphia Union elleni bajnokin, és rövid ideig kétségessé vált a szereplése a vb-n, amely a hatodik lesz pályafutása során.

Az argentinok az utolsó két felkészülési meccsüket szombaton játsszák Honduras ellen, majd kedden Izlanddal. A világbajnokságon Algériával kezdenek majd Messiék, a folytatásban pedig Ausztriával és Jordániával találkoznak.