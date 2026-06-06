Jégen és csokoládén élt Hillary Dawa nepáli serpa, miután hat napig a Mount Everesten rekedt – írja az Independent.

Az 52 éves férfi május 29-én tűnt el a csúcs megmászása utáni visszaúton, miután elfogyott az oxigénellátása, ám csodával határos módon túlélte az esetet. Csütörtökön vették észre, amint az alaptábor felé kúszott.

Csoki, jég és lavina is segített

Dawa két és fél napig egy gleccserszakadékban rekedt, mielőtt egy lavina segített volna neki kiszabadulni onnan. Szorult helyezetében tápláléka mindössze a zsebében talált csokoládé volt, illetve jégdarabokat rágott – vélhetően a folyadékutánpótlás céljából.

A kritikus állapotú serpára egy, a hegy megtisztításán dolgozó és szemetet gyűjtő takarítóexpedíció talált rá a Khumbu-jégesés közelében. Helikopterrel egy katmandui kórházba szállították, ahol fagyási sérülések, kiszáradás és csonttörés miatt kezelik. Beszámolók szerint eddig senki nem élte túl egyedül ezt a magasságot a Mount Everesten.

Hátrányos megkülönböztetést gyanít a család

Dawa családja rendőrségi feljelentést tett, valamint panaszt nyújtott be a nepáli Turisztikai Minisztérium felé, mert állításuk szerint a mentési művelet későn indult. A család szerint ennek hanyagság és hátrányos megkülönböztetés volt az oka.

Nemrég arról írtunk: rekordot döntött a Mount Everestet harminckét év alatt harminckétszer megmászó nepáli serpa, Kami Rita.

Európában is létezik a hegyi teherhordás mestersége, tavaly még serpafutamon is jártunk az Alacsony-Tátrában, az erről szóló beszámolónkat itt találják.