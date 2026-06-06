Magyar Péter: Felszólítom Orbán Viktort, állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a gyűlöletbeszédet

„Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet” – írta Magyar Péter, és bejegyzéséhez mellékelte a Vadhajtások „tudósításának” címét a péntek délutáni, fideszes és mi hazánkos politikusok részvételével tartott tüntetésről, amelyet az uniós migrációs paktummal szemben hirdettek meg.
Mint ismert, a Fidesz elnöke nemrég igeforrásának nevezte a vulgárfasiszta portált, amelyet mindennap megnéz. Ha pénteken is így tett, akkor azt tapasztalhatta, hogy a Nemzeti Sport mellett a másik igazodási pontjának számító lapban az alábbi stílusban számoltak be arról, hogy a kormányfő a Miniszterelnökség épületénél az erkélyről megtapsolta az elhaladó tüntetőket, magyar zászlót lengetett, és mosolyogva szívecskét mutatott nekik:
„Gyere le te faszszopó hazaáruló, szétbasszuk a fejedet!!! Videón ahogy Magyar Péter hergeli a tömeget!”
„Poloska hergeli a tömeget – új videó – moslék geci, baszd szájba a kommunista kurva anyádat”.
Magyar Péter minderre így reagált:
Nem gondolom, hogy a nemzeti zászlónk lobogtatása, a mosoly, vagy egy szív felmutatása provokáció lenne. Ahogy azt sem hiszem, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ellenzéki szavazók semmilyen szempontból sem felelősek a bukott hatalom és az általuk támogatott propaganda gyűlöletkeltéséért. A kormánnyal szembeni kritika minden esetben megengedett. Még akkor is, ha olyan döntést támad valaki, amilyen döntést a kormány soha nem hozott. Közös felelősségünk, hogy a közbeszéd állapota javuljon és a magyar nemzet egysége erősödjön. Erre hívtam fel a bukott miniszterelnök figyelmét is a választás éjszakáján, amikor telefonon gratulált a győzelmünkhöz.