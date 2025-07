Páratlan videók készültek a világ legritkább medvéjéről

A világ legritkább medvéjét sikerült megörökítenie egy dokumentumfilmes stábnak Mongóliában – számolt be róla az IFLScience. A csapat vadkamerákat helyezett ki, miközben az Apple TV+ The Wild Ones című sorozatát forgatták, így jutottak hozzá a páratlan felvételekhez, amelyeken még az állat bocsa is feltűnik.

A góbi medve (Ursus arctos isabellinus) a barnamedve súlyosan veszélyeztetett alfaja, amely kizárólag Mongóliában, a Góbi sivatag területén él. Az egész világon ez az egyetlen medve, amely a sivatagi környezet szélsőséges melegéhez alkalmazkodott. Táplálékukat nagyrészt vad rebarbara és más növények teszik ki, csupán elenyésző része áll állati eredetű élelemből.

A Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listája súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja, a becslések szerint mindössze 20–40 példánya élhet.

A természetbe kihelyezett vadkamerák kiváló eszközök arra, hogy nehezen megfigyelhető állatokat tanulmányozhassunk. Lapunk rendszeresen számol be olyan esetekről, amikor ezzel a módszerrel kifejezetten ritka fajokat sikerült megörökíteni. Ezek a cikkeink alább elérhetők: