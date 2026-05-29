Mindkét lábát levágták: így halt meg Balassi Bálint

Balassi Bálint a Felvidék egyik leggazdagabb famíliájába született 1554 októberében, Bornemissza Péter keze alatt nevelkedett, majd Nürnbergben tanult. A tehetséges ifjú a lengyel királlyá választott Báthory István erdélyi fejedelem mellett szolgált Krakkóban, édesapja halálhírére tért haza 1577-ben. Ekkor már elindult a költői pályán, és meglehetősen csapongó, sőt kicsapongó életet élt. Hol a szerelmet hajszolta, hol féktelen mulatozásba a végvidéki harcokba vetette bele magát, miközben vissza- visszatért Istenhez és a vallás misztériumához – írja a Rubicon.hu. Egy reménytelen szerelem miatt évekig szolgált az egri várban, majd 1584-ben feleségül vette unokahúgát, Dobó Krisztinát. A nő apja vérfertőzési pert indított, Balassi hiába tért át a katolikus vallásra, az egyházi bíróság érvénytelenítette a frigyet, gyermeküket, Jánost pedig törvénytelennek nyilvánította.

Később Rudolf király Balassi javára ítélt az ügyben, ám a válás megtörtént. Talán azért is, mert a költő nagy szerelme, a versciklusában Júliának nevezett Losonczy Anna megözvegyült – Balassinak azonban csalódnia kellett, magánéleti gondjai és peres ügyei elől Erdélybe, majd Lengyelországba menekült. 1591 őszén tért vissza Magyarországra, bor- és lókereskedelemből próbálta magát eltartani, végül az 1593-ban kirobbanó tizenötéves háború hozta meg a kitörés lehetőségét. Beállt a keresztény seregbe, részt vett Székesfehérvár ostromában és a győztes pákozdi csatában, visszafoglalta családja divényi és kékkői birtokait, majd csatlakozott Esztergom ostromához. A város falai alatt 1594. május 19-én

egy szakállas ágyú golyója mindkét combját szétroncsolta, a tábori sebész amputálta mindkét sérült lábát.

Az egyik legnagyobb magyar költő 40 évesen halt meg május 30-án, pünkösd hétfőjén. Július 31-én a tatárok ellen küzdve öccse, Balassa Ferenc is elhunyt, mindkettőjüket szüleik mellé temették a Liptó megyei Hibbe község templomában.

További témáink a közelmúltból: