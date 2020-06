WWF: kiszipolyozzuk a bolygót, ezért egyre több világjárvány sújt le ránk

Ijesztő jelentést adott ki a napokban a WWF: a Covid-19: Sürgős felhívás az emberek és a természet védelmére (Covid-19: Urgent Call To Protect People and Nature) szerint a vadon élő állatok és élőhelyük kizsákmányolása valamint a bolygó fenntarthatatlan élelmiszer-rendszer azt fogják eredményezni, hogy egyre több, a koronavírushoz hasonló zoonotikus járvány bukkan fel a világon. – írja az IFL Science.

A közelmúlt nagyobb járványai (a Covid-19, a SARS, a MERS, az ebola, a Zika, a HIV, a sertés- és a madárinfluenza) is mind állatokról fertőzött emberekre. A WWF szerint ez nem véletlen: a pazarló mezőgazdaság, az élőhelyek kiszipolyozása és a városok előretörése mind afelé vezet minket, hogy olyan állatokkal éljünk közelségben, amelyekkel egyébként nem tennénk, ez pedig extra kockázati faktort jelent a betegségek szempontjából is. Ezt egyébként több tudományos kutatás bizonyította már.

A WWF szerint a kockázatot nagyrészt a bolygó jelenlegi élelmiszerrendszere jelenti. Az erdőirtás nagy része a pazarló és környezetszennyező mezőgazdaság miatt történik, emiatt egyre több az interakció a vadvilággal, olyan állatokkal is, amelyek egyébként messze elkerülnének minket, és amelyek ránk potenciálisan veszélyes betegségeket hordoznak.

Korábban már mi is írtunk cikket arról, hogy gyakorlatilag járványokkal áll bosszút rajtunk a természet azért, mert ennyire pusztítjuk a bolygót, és kihasználjuk a természetes erőforrásait. Akkor a Kaliforniai Egyetem friss kutatása világított rá arra, hogy az állatvilág kiszipolyozása közvetlenül hat arra, hogy egyre több potenciálisan veszélyes vírus jelenik meg az emberek között is.

Az emberi aktivitás megváltoztatja az állatok populációinak mozgását, lakóhelyét, és azt is, hogy mennyire jönnek közel a mi életterünkhöz. A kutatók szerint alapvetően a hozzánk közel élő emlősöktől „ugorhat át” vírus az emberre, ezeket a kórokozókat egyébként zoonózis vírusoknak nevezzük. Ez történt a koronavírus esetében is, amely valószínűleg denevérről, egy másik állat közvetítésével jutott el az emberbe.

A WWF jelentése szerint, ha nem cselekszünk, és nem alakítjuk át az élelmiszerkultúránkat, akkor több, a koronavírushoz hasonló világjárványra kell számítani a jövőben. „Nem kérdés, a tudomány is ezt mondja, a bolygóval együtt kell dolgoznunk, és nem ellene” – írja Marco Lambertini, a WWF vezérigazgatója egy sajtóközleményben.

A jelentés ajánlásokat is ad arra, hogy 2030-ig hogyan lehetne változtatni a helyzeten. Ezek között szerepel a mezőgazdaság miatti földkihasználás csökkentése, vagy legalább is az új területek kitermelésének leállítása, az erdőirtás megállítása, valamint az illegális állatcsempészet megállítása is.