Nem mindegy, hogy 80 vagy 800 ezer: óriási összegek mehetnek el egy ruhára, amit egyetlenegyszer viselünk

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 05. 31. 16:55
Bérlés, vásárlás, varratás, esetleg egy online rendelt ruha átalakítása? – a kérdés, amit minden menyasszony feltesz magának legalább egyszer. De hogyan érdemes dönteni, mik a legfrissebb trendek, és mennyibe kerül mindez 2026-ban? Szakértőkkel jártuk körül a témát: megszólaltattuk többek között hazánk legismertebb magyar esküvőiruha-tervezőit, Benes Anitát és Sármán Nórát, és egy menyasszonyi stylistot is, akinek az a küldetése, hogy élménnyé tegye a menyasszonnyá válás folyamatát ügyfelei számára.

Amióta esküvőt szervezek, szinte nincs beszélgetés, ahol ne tennék fel nekem a kérdést:

És milyen lesz a ruhád?

Nem a helyszín, nem a menü, nem a dekor – a ruha az, ami mindenkit elsőként érdekel. Nem véletlenül: sok menyasszonynak már kislánykora óta él egy kép a fejében, milyen fehér ruhában akar az oltárhoz vagy az anyakönyvvezető elé vonulni.

Hogy a gyerekként elképzelt ruha végül mennyire áll közel a valósághoz, az más kérdés. Szalonból bérelt darab, egyedi tervezésű ruha, esetleg vintage kincs? Kinek mi fér bele – ahány menyasszony, annyi válasz.

Sokként ért a ruhapróbák kezdeti fázisában, hogy mennyibe kerül egy esküvői ruha – nem vétel, csak a bérlés. Van ismerősöm, aki 800 ezer forintért kölcsönözi a ruháját, ami szerintem elképesztő összeg

– mondta Anna, aki augusztusban házasodik.

Egy másik menyasszony, Nóra arról számolt be, előzetes internetes felmérése során óriási árkülönbségekkel találkozott:

Azt vettem észre, hogy ugyanazokat a ruhákat kétszer-háromszor többért adják az ismert budapesti szalonokban, mint vidéken. Van, ahol egy új menyasszonyi ruha kölcsönzése 80 ezer forint, máshol 300 ezer – és ránézésre nem lehet megmondani, melyik a drágább, és melyik az olcsóbb.

Zsófia – októberi esküvőjére készülve – a klasszikus útról letérve online rendelte meg álmai ruháját.

Nekem a Sheinről lett menyasszonyi ruhám 50 euróért, mert az ugyanolyan szép, mint amit bérelni lehet 200-300 ezerért. Még kicsit alakítani kell rajta, de még így is bőven 100 ezer alatt meglesz a ruha

– mondta el lapunknak.

A 24.hu esküvőszervezős cikksorozatának jelen részében az esküvői öltözékek kérdéskörét járjuk körül stílustanácsadó, ruhatervezők, szabók és szalonok bevonásával – és közben a vőlegényekről sem feledkezünk meg, akiknek szintén nem mindegy, mit viselnek a nagy napjukon.

