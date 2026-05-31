Délután érkeznek a zivatarok, narancs figyelmeztetést adtak ki

Kora délutánig napos időre számíthatunk, majd nyugat, északnyugat felől zivatarok érik el az országot vásrnap – írja a Kiderül.hu. A Dunántúl nyugati felén, kétharmadán a déli óráktól kezdve akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sőt kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor.

A HungaroMet teljes Nyugat-Magyarországra figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt, két megyére (Vas és Zala) 2-es fokozatú, narancs figyelmeztetést. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Főként a késő délutáni, esti óráktól lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani. A cellákhoz viharos (>55-75 km/h) szél, jégeső (<2 cm) és intenzív (15-20 mm) csapadék társulhat. Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is esély mutatkozik (> 80-85 km/h szél; >2 cm jégátmérő; felhőszakadás >25 mm).

Másutt viszont száraz idő valószínű. Az északnyugati szelet élénk, kevés helyen erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, de egy-egy helyen 31 Celsius-fok is lehet, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23–24 fok valószínű.