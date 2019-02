Különleges lett az új Nokia csúcsmobil, igenis lehet értelme az 5 hátlapi kamerának

Barcelonában hivatalos is kezdetét vette a Mobil Világkongresszus (MWC), a világ legnagyobb, telefonokkal, távközléssel és telekommunikációval foglalkozó szakkiállítása, ami több cégnek is kiváló apropó arra, hogy lerántsák a leplet a legújabb készülékeikről. A Samsung ugyan már korábban leleplezte a négy tagból álló Samsung Galaxy S10 termékcsaládot és a hajlítható kijelzős mobilját, a Huawei pedig úgy döntött, hogy csak március végén mutatja be a P30 telefonokat, viszont ennek ellenére

nem mentes izgalmaktól az idei esemény.

Például hosszas várakozás és rengeteg pletyka után végre hivatalosan is bemutatkozott a Nokia 9 PureView, ami hardver tekintetében ugyan nem veszi fel a versenyt az aktuális csúcskészülékekkel, de így is egy kifejezetten izgalmas okostelefont köszönthetünk a képében.

NEM SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA

Csupán az előlapot nézve még nem túl csábító a telefon: a mindössze 8 mm vastag alumínium házban egy 5,99 hüvelykes, QHD+ 2K felbontású és Gorilla Glass 5 védelemű OLED kijelző kapott helyet, amit a 2-3 évvel ezelőtti megoldásokat idéző, elég vastag kávák vesznek körbe, ráadásul a jobb felső sarokban, a 20 megapixeles szelfikamera mellé még egy teljesen felesleges Nokia logót is beerőltettek a tervezők.

A hardver tekintetében szintén nincs ok az ámuldozásra, hiszen egy manapság teljesen szokványos megoldásnak számító összeállítást kapunk: a legerősebbnél egyel korábbi, Qualcomm Snapdargon 845 processzor, méghozzá 6 GB RAM és 128 GB háttértár társaságában, Android 9 Pie operációs rendszerrel. Abszolút nem rossz, a legtöbb igényt maximálisan kielégíti, bár az tény, hogy nem ér az erősebb Samsung Galaxy S10 modellek vagy a Kirin 980 chippel szerelt Huawei Mate 20 Pro nyomába.

Finomságok persze akadnak itt is, hiszen a trendeknek megfelelően a Nokia 9 PureView képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval érkezik, a 3320 mAh-es aksi pedig nemcsak gyorstöltést (18W) kapott, de támogatja a 10 wattos vezeték nélküli energiaátvitelt is. A készülék ezen felül az IP67 szabványnak megfelelően víz- és porálló, ugyanakkor hagyományos jack csatlakozót már nem találunk rajta.

MOST JÖN A LÉNYEG

Izgalmassá akkor válnak a dolgok, mikor megfordítjuk a készüléket. A hátlap teljes egészében üveg, és az előlappal ellentétben modern, elegáns, ráadásul egyedi és egészen különleges. Utóbbiak annak köszönhetők, hogy a Nokia 9 Pureview nem kevesebb, mint 5 hátlapi kamerával van felszerelve, amit egy vaku és egy távolságmérő szenzor egészít ki, így összesen hét lyukat látunk, méghozzá impozáns csillag alakban elrendezve, és az exkluzív hatást csak tovább növeli, hogy nincs kitüremkedés,

a kamerák és a kiegészítők tökéletesen beleolvadnak a hátlapba.

A készülék ugyanakkor nem csak a hátsó rész egyedi látvány miatt különleges: a Nokia ugyan beszállt abba a trendbe, hogy egyre több szenzort zsúfoljanak a telefonok hátlapjára, ugyanakkor a minél több megapixel és az eltérő típusú kamerák (nagylátószög, 3D) helyett teljesen új irányba mozdulva próbálják magukhoz csábítani azokat a felhasználókat, akiknél egy mobil esetében a kiváló minőségű fényképek készítése a legfontosabb szempont.

A hátlapon lévő öt lencse mindegyike 12 megapixeles, f/1.8 apertúrával: kettő színes, három pedig monokróm. Meglehetősen érdekes összeállítás, ami azt a célt szolgálja, hogy minden korábbinál szebb és részletesebb mobilos képeket készíthessünk. A monokróm szenzorok a színes verzióknál sokkal szebben rögzítik a fényeket és a mindenféle részleteket, így a végeredmény olyan magas dinamika tartományú fotó lehet, aminek az elkészítésére elvileg más készülék jelenleg nem nagyon képes.

Exponáláskor mind az öt kamera készít egy képet, amit aztán egy direkt erre a célra fejlesztett, dedikált Light processzor illeszt össze egyetlen – remélhetőleg – lenyűgöző fotóvá. Az exkluzív bemutató során mi ugyan még nem próbálhattuk ki a fényképezős funkciókat, ugyanakkor a profi fotós Konsta Punkka már tesztelhette az ötkamerás készüléket, és az egyik fotóját meg is osztotta az Instagramon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Konsta Punkka (@kpunkka) által megosztott bejegyzés, Febr 22., 2019, időpont: 5:14 (PST időzóna szerint)

Ez a kép egészen lenyűgöző a maga nemében, főleg, ha elkezdünk figyelni az olyan részletekre, mint a fényjáték vagy a sötétebb részeken is jól kivehető részletek. Azt persze érdemes tudni, hogy nem minden kép lesz automatikusan ilyen, eleve már ez is egy szerkesztett felvétel, viszont az ilyesmit eredményező módosítások simán elvégezhetők lesznek a Nokia 9 PureView mobilon is,

nem kell hozzá átmásolni a képeket egy számítógépre.

Mindezt azért lehetséges, mert a telefonnal RAW formátumban is készíthetünk fotókat, amiket aztán simán lehet szerkeszteni a mobilos Lightroom applikációban, ráadásul a Nokia márkát birtokló finn HMD Global össze is dolgozott az alkalmazást fejlesztő Adobe-val, hogy a lehető legjobb végeredményt hozhassuk ki a fotóinkból pusztán a telefonunk segítségével.

MÁRIS FOTÓZNÁNK VELE

Az előlap kissé ódivatú, a hardver szokványos, ugyanakkor a Nokia 9 PureView mégis egy kifejezetten érdekes és vonzó készülék. A hátsó része gyönyörű, és az egészen egyedi fotós megközelítés okán sokak számára kifejezetten csábító lehet. Az ára Magyarországon 229 900 forint lesz, ami a szintén jó fotós képességekkel megáldott Huawei Mate 20-szal és a Honor View20-szal teszi nagyjából egy kategóriába.

Ha viszont a megjelenést követő, alaposabb tesztünk során bebizonyosodik, hogy a Nokia egyedi ötkamerás megoldása valóban szebb képeket eredményez a vetélytársaknál, akkor a fotómániásoknak simán megérheti egy ilyen készülékre beruházni, főleg, ha nem akarnak kínai, vagy komoly innovációt nélkülöző, de mégis kifejezetten drága Apple telefont venni.