Újraélesztették a Baywatchot – így néznek ki az új szereplők

Collection ChristopheL / AFP
2026. 05. 25. 08:02
Megérkezett az első kedvcsináló előzetes az új Baywatch sorozathoz.

Elhozzuk a kaliforniai álmot egy egészen új generációnak, új sztorikkal, feltörekvő sztárokkal és mindazzal, ami világszenzációvá tette a Baywatchot

– ígérte a Fox tévécsatorna elnöke tavaly őszi bejelentésében.

Azóta nyilvánosságra hozták, kik lesznek az új változat főszereplői, de igazán ismert nevekkel nem találkozhatunk: Stephen Amell (ő posztolta Instagramra az előzetest), Brooks Nader, Jessica Belkin és Livvy Dunne karrierje talán itt indul majd be. Erre megvan az esély, mert az eredeti sorozatban tánt fel Jason Momoa, Yasmine Bleeth és Carmen Electra is. Sőt, a Baywatchból 2017-ben mozifilm is készült Dwayne Johnsonnal és Zac Efronnal.

Arról nincs szó, hogy a klasszikus változat legnagyobb sztárjai, David Hasselhoff és Pamela Anderson felbukkannak-e majd az új évadban.

Annyi viszont biztos, hogy a Baywatch védjegyének számító, lassított tengerparti futásra most is számíthatunk, és a piros fürdőruha is megérte a 2020-as éveket.

Az új Baywatch-évadot 2027 januárjában mutatják be, az első epizódot a Charlie angyalai 2001-es moziváltozatáról ismert McG rendezi.

