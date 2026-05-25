Nagy Ervin és Borbély Alexandra tánccal ünnepelte meg az államtitkári kinevezést

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 25. 08:58
Nagy Ervin keddtől a kultúráért felelős államtitkárként dolgozhat. A kinevezést táncolós videóval ünnepelték feleségével, Borbély Alexandrával. A közösségi médiában terjedő videó alapján a színésznő az önfeledt és látványos, a frissen kinevezett államtitkár a visszafogottan ünneplős táncstílust választotta az alkalomhoz:

Akárhogy is, Hegedűs Zsolt, táncoló egészségügyi miniszter kihívókra talált.

Hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet eggyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. Most erre vállalkoztam kultúráért felelős államtitkárként, hogy legjobb tudásom szerint szolgáljam a magyar kulturális életet. Szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának.

– írta Nagy a kinevezése után.

Színészkollégája, Molnár Áron pedig így gratulált:

Megöleltelek, miközben ünnepelt az ország, bulizott és boldog volt mindenki, és kérdeztem: emlékszel, baszki? 4 éve itt álltunk, pofára estünk, de nem adtuk fel! »Emlékszem, hihetetlen, hogy megcsináltuk!« – válaszoltad. Micsoda közös harc volt ez Barátom! Tiszta szívemből mondom, hogy igazán büszke vagyok rád! Gratulálok a kinevezésedhez! Meghatódtam, amikor olvastam.

Nagy Ervinnel lapunk a választás előtt és után is interjút készített a terveiről és politikai pályafutásáról.

