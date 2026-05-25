időjárás hőség uv-b sugárzás orvosmeteorológia
Fokozódik a hőség, negyed óra alatt leéghet

Szajki álint / 24.hu
2026. 05. 25. 06:03
Szerdán este érkezik a következő front.

Egyre nagyobb területen lépik át a 30 fokot a maximumok. Marad a strandidő, nagyon erős UV-B sugárzára kell készülni. A Kiderül.hu előrejelzése szerint hétfőn kialakulhat néhol zápor, az északias szél főleg a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17, 24 fok között alakul.

Kedden tovább melegszik az idő, a hajnali 11-18 fok után a legmelegebb órákban 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

A HungaroMet orvosmeteorológiai jelentése szerint meleg jellegű fronthatással kell számolniuk az arra érzékenyeknek, akik fejfájást, teljesítőképesség-csökkenést, vérnyomásváltozást tapasztalhatnak, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.

Szerdára zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki, de a hidegfront lehűlést csütörtökre fog hozni. Ekkor országosan visszaesik a hőmérséklet, amikor napközben már csak 23-27 fok lesz.

