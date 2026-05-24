Elkóborolt az árva kiselefánt, videón a család öröme, amikor megkerült

A kenyai Samburu Nemzeti Rezervátum egyik táborhelyének lakói igencsak elcsodálkozhattak, amikor egy 4 hónapos elefántbébi jelent meg a köreikben. A személyzet egy fához kötötte, miközben értesítette a közelben tartózkodó kutatócsoport vezetőjét, George Wittemyert. A Colorado Állami Egyetem professzora elmúlt 30 évét a régió elefántjai között töltötte, ezért könnyen azonosította a csordát – írja az IFLScience. A borjút rögvest teherautóra tették, és „hazavitték”, a találkozásról pedig rövid videó készült. A felvételen azt látjuk, hogy a kiselefánt nagynénje, Adelaide izgatottan odasétál, hívja a kicsit, aki egészen addig zavartan viselkedett. Az elefántbébi válaszol a hívásra, majd az egész család üdvözli a szerencsésen visszatérő tagot.

Később kiderült, hogy az elefántbébi anyja, Sylvia elpusztult – természetes okból, és talán ekkor kóborolt el a megzavarodott apróság. Az elefántok azonban rendkívüli módon társas állatok, életre szóló, szoros kötelékek alakulnak ki köztük, így két nagynénje, Adelaide és Markle gondoskodott róla. Utóbbi év elején vesztette el a borját, látták is szoptatni unokahúgát annak visszatérése után.

