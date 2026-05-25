A Vidéki prókátor kiterjeszti Orbán Védvonalát

A Vidéki prókátort megihlette az Orbán Viktor pártelnök és Kocsis Máté képviselő által meghirdetett Védvonal ötlete. A Fidesz szerint a választások után felerősödtek az indulatok, a párt hívei egyre több zaklatásról számolnak be, ezért kell a „Védvonal” nevű országos jogvédő hálózat.

A kegyelmi botrányt kirobbantó Fülöp Botond ügyvéd közösségi oldalán ünnepélyesen megfogadta, hogy ingyen ellátja minden olyan közszereplőnek nem minősülő honfitársa jogi képviseletét, akivel azt teszi a Tisza Párt és Magyar Péter, amit korábban a Fidesz és Orbán Viktor tett. A Vidéki prókátor azt írta: nyugodtan jelentkezzen nála:

„akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök azt mondja, hogy viszket miattuk a tenyere,

akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök azt mondja, hogy úgy vannak bent a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban,

akinek sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetőit a regnáló miniszterelnök nyilvános dicséretben részesíti (ha pedig a bűncselekmény motívuma gyerekeknek nyújtott segítség volt, akkor még a megfizetett perköltség összegét is felajánlom a megbízónak),

akit a regnáló miniszterelnök poloskának nevez,

akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök tavaszi nagytakarítást helyez kilátásba,

akinek személyes adatait a kormánypárt politikusa által kézivezérelt »sajtó« lejáratási céllal, tudatos jogsértést elkövetve nyilvánosságra hozza,

akinek a magánélethez, a családi élethez és a magántitok védelméhez fűződő személyiségi jogait a kormánypárt politikusa által kézivezérelt »sajtó« bosszúvágytól hajtva, tudatos jogsértést elkövetve megsérti (ha a jogsértés áldozata öngyilkos lesz, akkor a jogutódok jogi képviseletét is elvállalom),

akinek pártpreferenciára vonatkozó szenzitív személyes adatait a kormánypárt »sajtója« tudatos jogsértést elkövetve, lejáratási céllal nyilvánosságra hozza,

akivel szemben a hatalom titkosszolgálati eszközökkel törvénysértő módon titkos adatgyűjtést végez, vagy végeztet,

akit a kormánypárt politikusa nemzetbiztonsági kockázatnak nevez,

akivel kapcsolatban a kormánypárt politikusa soha nem látott megtorlást helyez kilátásba, illetve

aki számára a kormánypárt politikusa falra történő felkenődést helyez kilátásba.”

Fülöp Botond előzőleg jelezte: Balog Zoltánt nem csak a Kónya Endrének adott elnöki kegyelemért terheli súlyos felelősség.