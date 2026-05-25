fülöp botondmagyar péterorbán viktorvidéki prókátor
Belföld

A Vidéki prókátor kiterjeszti Orbán Védvonalát

Fülöp Botond ügyvéd / Facebook
admin Farkas György
2026. 05. 25. 08:13
Fülöp Botond ügyvéd / Facebook
A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd is jogvédelmet ígér.

A Vidéki prókátort megihlette az Orbán Viktor pártelnök és Kocsis Máté képviselő által meghirdetett Védvonal ötlete. A Fidesz szerint a választások után felerősödtek az indulatok, a párt hívei egyre több zaklatásról számolnak be, ezért kell a „Védvonal” nevű országos jogvédő hálózat.

A kegyelmi botrányt kirobbantó Fülöp Botond ügyvéd közösségi oldalán ünnepélyesen megfogadta, hogy ingyen ellátja minden olyan közszereplőnek nem minősülő honfitársa jogi képviseletét, akivel azt teszi a Tisza Párt és Magyar Péter, amit korábban a Fidesz és Orbán Viktor tett. A Vidéki prókátor azt írta: nyugodtan jelentkezzen nála:

  • „akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök azt mondja, hogy viszket miattuk a tenyere,
  • akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök azt mondja, hogy úgy vannak bent a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban,
  • akinek sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetőit a regnáló miniszterelnök nyilvános dicséretben részesíti (ha pedig a bűncselekmény motívuma gyerekeknek nyújtott segítség volt, akkor még a megfizetett perköltség összegét is felajánlom a megbízónak),
  • akit a regnáló miniszterelnök poloskának nevez,
  • akivel kapcsolatban a regnáló miniszterelnök tavaszi nagytakarítást helyez kilátásba,
  • akinek személyes adatait a kormánypárt politikusa által kézivezérelt »sajtó« lejáratási céllal, tudatos jogsértést elkövetve nyilvánosságra hozza,
  • akinek a magánélethez, a családi élethez és a magántitok védelméhez fűződő személyiségi jogait a kormánypárt politikusa által kézivezérelt »sajtó« bosszúvágytól hajtva, tudatos jogsértést elkövetve megsérti (ha a jogsértés áldozata öngyilkos lesz, akkor a jogutódok jogi képviseletét is elvállalom),
  • akinek pártpreferenciára vonatkozó szenzitív személyes adatait a kormánypárt »sajtója« tudatos jogsértést elkövetve, lejáratási céllal nyilvánosságra hozza,
  • akivel szemben a hatalom titkosszolgálati eszközökkel törvénysértő módon titkos adatgyűjtést végez, vagy végeztet,
  • akit a kormánypárt politikusa nemzetbiztonsági kockázatnak nevez,
  • akivel kapcsolatban a kormánypárt politikusa soha nem látott megtorlást helyez kilátásba, illetve
  • aki számára a kormánypárt politikusa falra történő felkenődést helyez kilátásba.”

Fülöp Botond előzőleg jelezte: Balog Zoltánt nem csak a Kónya Endrének adott elnöki kegyelemért terheli súlyos felelősség.

Kapcsolódó
balog zoltán
Vidéki prókátor: Sok kártékony figurája volt ennek a görénykurzusnak, de Balog a legkártékonyabbak közé tartozik
Az ügyvéd is reagált a 24.hu cikkére.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Scherer Péter a Kincsvadászokban: óriási licitháború után kelt el a néhai színész tárgya
Kellemetlen: a Milan és a Juventus is lemaradt a BL-ről
Rajtpara és mercedeses belharc után Antonelli nyerte a Kanadai Nagydíjat
Milák Kristóf két év után indult nemzetközi versenyen, két győzelmet is besöpört
Pepétől az Apatigrisig – Scherer Péter pályája képekben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik