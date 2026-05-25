Elkezdtek zuhanni az olajárak az Egyesült Államok és Irán közti béke belebegtetése után

Bár kicsit csúszik, de már az esetleges amerikai–iráni béke belebegtetése is lejjebb lőtte az olajárakat, az ázsiai részvénypiacok pedig megugrottak a hírre, írja a BBC. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy indiai látogatás alkalmával arról beszélt, hogy már egy majdnem kész tervük van a megállapodásra, amit akár már hétfőn nyélbe üthetnek. Ennek hírére Ázsiában egy hordó olaj ára 5,5 százalékot, az Egyesült Államokban 5,9 százalékot csökkent. Donald Trump korábban azt mondta, az egyezményt követően újranyitják a Hormuzi-szorost is, ami egy fő közlekedési útvonala a hajóknak – a szűk átjáró február 28-a óta átjárhatatlan.

A hírek hatására a Nikkei tőzsdeindex 3 százalékot nőtt, ezzel 65 000 fölé emelkedett.