Elkezdtek zuhanni az olajárak az Egyesült Államok és Irán közti béke belebegtetése után

admin Molnár Dávid
2026. 05. 25. 09:50
J Studios / Getty Images

Bár kicsit csúszik, de már az esetleges amerikai–iráni béke belebegtetése is lejjebb lőtte az olajárakat, az ázsiai részvénypiacok pedig megugrottak a hírre, írja a BBC. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy indiai látogatás alkalmával arról beszélt, hogy már egy majdnem kész tervük van a megállapodásra, amit akár már hétfőn nyélbe üthetnek. Ennek hírére Ázsiában egy hordó olaj ára 5,5 százalékot, az Egyesült Államokban 5,9 százalékot csökkent. Donald Trump korábban azt mondta, az egyezményt követően újranyitják a Hormuzi-szorost is, ami egy fő közlekedési útvonala a hajóknak – a szűk átjáró február 28-a óta átjárhatatlan.

A hírek hatására a Nikkei tőzsdeindex 3 százalékot nőtt, ezzel 65 000 fölé emelkedett.

