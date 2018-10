Íme a Huawei Mate 20 Pro okostelefon, amit megint imádni fognak a magyarok

A Huawei Londonban mutatta be legújabb okostelefonjait, a Huawei Mate 20 és a csúcskategóriás Huawei Mate 20 Pro készülékeket. Utóbbi a kínai gyártó eddigi legjobb okostelefonja, ami nem csak elegáns, bivalyerős és kiváló fotókat készít, de olyan izgalmas újdonságot is tartogat a leendő tulajdonosai számára, mint a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, vagy a más kütyük töltésére alkalmas vezeték nélküli reverse charging technológia.

A kínai Huawei napjainkban a világ második legnagyobb mobilgyártója, már lekörözik az Apple-t is, és a készülékeiket itthon is kedvelik az emberek. Az év elején bemutatott, és kiválóan sikerült Huawei P20 és P20 Pro okostelefonok a cég minden várakozását felülmúltak itthon, és a magyarok jó eséllyel imádni fogják a frissen bejelentett Huawei Mate 20 Pro modellt is, ami a vállalat eddigi legjobb csúcstelefonj. Biztosra vesszük, hogy kellően népszerű lesz a szerényebb képességű kistestvér, a Huawei Mate 20 is.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a készülékcsalád legolcsóbb tagjáról, a Huawei Mate 20 Lite-ról sem, amit érdekes módon már hetekkel ezelőtt bemutatott gyártó, sőt már volt is alkalmunk letesztelni: ha valaki egy jól kinéző, szívós, de olcsó telefont keres, annak bátran merjük ajánlani.

ÚJ CSÚCSMOBIL: HUAWEI MATE 20 PRO

A Mate 20 Pro egy gyönyörű képet biztosító 6,39 hüvelykes, 19,5:9-es képarányú, HDR-képes OLED-kijelzővel lett felszerelve, így nem egy tömzsi tepsimobilt kapunk: akár egyetlen kézzel is kényelmesen nyomkodható a készülék. Ráadásul egy anyaghasználat és összeszerelés szempontjából hibátlan telefonnal van dolgunk, amit legalább olyan jó érzés kézbe venni, mint bármelyik iPhone-t.

Az Apple telefonját idézi a képernyő tetején található notch is, viszont a hátlap már egészen egyedinek számít, hiszen a P20 Próval ellentétben a három hátlapi kamera már nem oldalt található, hanem középen, „négyes csokorban”, ahol a három különböző szenzort egy vaku egészíti ki.

Külsőre a Mate 20 Pro egy kifejezetten elegáns mobil,

lekerekített sarkakkal és szélekkel, akiket pedig hozzánk hasonlóan megőrjítenek az ujjlenyomatokat már a kibontás pillanatától gyűjtő hátlapok, azok örülhetnek, hiszen a képeinken is látható Viharkék (Midnight Blue) variáns úgynevezett Hyper Optical mintával kerül a boltokba. Ez finom vonalakat jelent a hátlapon, amik ujjbeggyel nem, de körömmel már érzékelhetők, és nem csak a zsíros koszfoltok számát csökkentik, de a telefon a meglétüknek hála csúszkálásra is kevésbé hajlamos.





Képgaléria: Huawei Mate 20 Pro





Fotó: Birkás Péter / 24.hu







Ugyanakkor azoknak sem kell aggódni, akik odavannak a Huawei színátmenetes Twilight telefonjaiért, ugyanis készül ilyen modell is a Mate 20 Próból, illetve Magyarországon elérhető lesz a szimpla Éjfekete (Black) verzió is – ellentétben a más piacokra szánt Pink Gold és az Emerald Green változatokkal.

ÜTŐS HARDVER ÉS ÉRDEKES MEGLEPETÉSEK

A telefon ugyanakkor nem csak jól néz ki, de hardver tekintetében is az élmezőnybe tartozik: 6 GB RAM, 128 GB háttértár, amit a jelenlegi mobilpiac legerősebb nyolcmagos processzora, a Kirin 980 egészít ki. A Huawei saját fejlesztésű lapkájáról még a berlini IFA idején írtunk részletesebben, a lényeg röviden annyi, hogy a készülék ennek hála minden területen egészen elképesztő teljesítményre képes, legyen szó az appok gyorsaságáról, a mesterséges intelligenciával megtámogatott fényképezésről vagy akár játékról.

A kínaiak megint mindenkit lepipáltak mobilok terén A Huawei a berlini IFA-n mutatta meg újgenerációs mobilchipjét, a Kirin 980-at.

Akkumulátor terén egy 4200 milliamperórás telepet kapunk, amit gyorstöltéssel harminc perc alatt 70%-ra tornázható, illetve a telefon támogatja a vezeték nélküli töltést, amihez a Huawei külön megvásárolható hardvert biztosít. És ezen a ponton el is érkeztünk a Mate 20 Pro egyik legérdekesebb tulajdonságához:

ha szeretnénk, simán adott a lehetőség arra, hogy a saját telepünkről töltsük más okostelefonok akkumulátorát, méghozzá vezeték nélkül.

A reverse charging technológiának hála nem kell mást tenni, mint a hátlaphoz érinteni egy másik, vezeték nélküli töltésre alkalmas készüléket, és a Mate 20 Pro pár másodperc után szépen elkezdi átadni az energiát. Mi egy Samsung Note9 bevetésével teszteltük a funkciót, ami tökéletesen működött, de a Huawei ígérete szerint az erőforrás megosztása simán működik például Apple-termékekkel is. Arról nem is beszélve, hogy a kínai cég saját fejlesztésű vezeték nélküli fülhallgatója is könnyedén tölthető lesz így – csak rá kell tenni a tokot a telefon hátára, és már indul is a folyamat.

És nem ez az egyetlen érdekes újdonság a telefonban. Talán feltűnt, hogy a hátlapon nincs ujjlenyomat-olvasó, és ez nem is a véletlen, hiszen itt már egy képernyőbe épített megoldást kapunk. A villámtesztünk során ki is próbáltuk a lehetőséget, ami tökéletesen működött. A képernyő egy adott pontját kell eltalálni, ami az ujjunk közeledtére felvillan, és egy másodpercnyi folyamatos érintéssel azonnal feloldható a mobil.

Ennél jobb ujjlenyomatos kivitelezéssel még soha nem találkoztunk.

Persze akkor sincs gond, ha valakinek az a vágya, hogy az arcát mutatva léphessen be a készülékbe, hiszen az előlapi kamera mellett található, 3D-s mélységet is érzékelő szenzorok még egészen gyenge fényviszonyok között is azonnal képesek beazonosítani a tulajdonost.

Érdemes továbbá kitérni arra, hogy a Mate 20 Pro háttértára már csak úgynevezett Nano SD kártyákkal lesz bővíthető, ami bizonyos szempontból jó hír, hiszen az új formátum jóval gyorsabb adatátvitelre képes, mint a korábbi verziók. Ugyanakkor a telefon ilyen jellegű bővítése nem lesz két fillér, lévén ez a megoldás a Huawei saját fejlesztése, ami azzal jár, hogy az új kártyák jóval drágábbak lesznek, mint a hasonló méretben kapható, hagyományos Micro SD memóriakártyák.

FÉNYKÉPEZÉS MINDENEK FELETT

A Huawei készülékeit sokan azért imádják, mert a Leicával közösen fejlesztett kameráikkal lenyűgöző fotók készíthetők. Nem lesz ez másképp a Mate 20 Pro esetében sem, hiszen a 24 megapixeles (f/2.0) előlapi szelfikamera mellé ezúttal is három hátlapi szenzor jár: a fő egység 40 megapixeles, f/1.8-as rekeszértékkel, van 8 megapixeles (f/2.4) telefotós kamera, 3x-os optikai nagyítással, és ezt egészíti ki egy 20 megapixeles (f/2.2) széles látószögű lencse.

A részletek szerelmeseinek pedig rögtön itt egy egészen kiváló hír: a kamerarendszer az ultramakró fotók készítését is támogatja, akár már 2,5 cm-ről is fotózhatók tárgyak, növények, lényegében bármi.

A három lencsének hála akár kedvezőtlen fényviszonyok között is egészen remek képek készíthetők, ráadásul a fotózásnál is nagy hasznát vesszük a Kirin 980 processzor hajtotta mesterséges intelligenciának, ami minden korábbinál ügyesebben ismeri fel az általunk fényképezett témákat, és segít minket abban, hogy a lehető legjobb képeket készíthessük. Az intelligens kamerarendszer ráadásul úgy működik, mint a Google Lens: ha ráirányítjuk valamire, akkor

jó eséllyel pontosan megmondja nekünk, hogy mit látunk.

Az AI és a lapkakészlet ráadásul nem csak a fotóknál képes megdöbbentő varázslatra: a valós idejű filtereknek hála egészen lenyűgöző videókat készíthetünk. Megidézhetjük például a Sin City képi világát, azaz megoldható, hogy a levideózott, mozgásban lévő személy színes maradjon, de körülötte minden monokrómmá váljon (de más megoldások is választhatók) – mindez tényleg valós időben, nem utólagos feldolgozással. A végeredmény pedig egész megdöbbentő: reklámfilmeket idéző felvételek készíthetők pusztán a kezünkben lévő telefonnal.

A megszállott fotósoknak lehet továbbá fontos hír, hogy dedikált monokróm kamerát ezúttal ugyan nem találunk a Mate 20 Prón, de szoftveresen továbbra is megtalálható a funkció a készülékben, így készíthetők gyönyörű szürkeárnyalatos képek, illetve a fotózáskor nem csak arra van lehetőség, hogy manuális módban kedvünkre állítsuk a különböző értékeket, de könnyedén át lehet váltani a széles vásznú lencsére, így egészen különleges képek is készíthetők a Huawei új üdvöskéjével.

NEM LESZ OLCSÓ

A Mate 20 Pro Android 9 (Pie) alapú, ráncfelvarrott EMUI 9.0 operációs rendszerrel kerül a boltokba. Az IP68 szabványnak megfelelően vízálló, de ennek folyományaként a készüléken nincs jack-csatlakozó, ellenben jár mellé egy USB Type-C bemenetes füles (és hagyományos átalakító is), és lélekben mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy a kínai gyártó új csúcstelefonja nem lesz olcsó mulatság.

A vadiúj készülék függetlenül 330 000 forint környékén landol majd a hazai boltokban, ami nem kevés pénz, de ezért az összegért tényleg egy igazi felsőkategóriás készülék jár, és az is biztos, hogy az itthoni szolgáltatók előfizetéses kínálatában ennél olcsóbban is hozzá lehet majd jutni.

A KISTESTVÉR: HUAWEI MATE 20

A csúcsmobil mellett ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a valamivel szerényebb képességű, de jóval olcsóbb Mate 20-ról sem. A készülék várhatóan 230 000 forintos árcédulával lesz elérhető, méghozzá szintén triplakamerával (12 MP főkamera, 16 MP széles látószögű, 8 MP telefotó), a gyártó innen sem spórolta ki a Kirin 980 processzort, viszont a 128 GB háttértár mellé csupán 4 GB memória jár, és az IP53 szabvány szerint ez a készülék már csak cseppálló.

Az LCD képernyő 6,53 hüvelykes, 2244 x 1080-as felbontással és 18,7:9-es képaránnyal, az akkumulátor 4000 milliamperórás, és itt sem maradt le a notch a kijelzőről, bár csak egy egészen apró, a 24 megapixeles szelfikamerát körülölelő szigetecskét kapunk. Az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra került, a kamerák alá, és le kell mondanunk a más készülékek töltésére alkalmas vezeték nélküli technológiáról is.





Képgaléria: Huawei Mate 20





Fotó: Birkás Péter / 24.hu







Ettől függetlenül a Mate 20 kiváló kompromisszum lehet azok számára, akiknek épp nincs 330 ezer forintjuk egy csúcsmobilra, vagy annyira nem lelkesednek az újdonságokért, de szeretnének egy olyan Android 9-et futtató okostelefont, ami egyrészt megbízható, másrészt van benne szufla, akár játékra is alkalmas, és akkor sem mond csődöt, ha fotózásra kerül a sor.