Az AI Simó Györgynek: Feljebbről indul a magyar gazdaság, mint gondolnánk, a következőkben minden a bizalmon múlik majd

2026. 05. 25. 08:17
Miért meglepően optimista az AI a magyar gazdaság, cégek és munkavállalók kilátásait illetően? Simó György kérdezte erről hírlevele, a Tükröm, tükröm... új részében. A technológiai cégekbe befektető Day One Capital ügyvezető partnere, a T-Online, az Origo és a Tilos Rádió alapítója e sorozatban rendre a mesterséges intelligenciával beszélget. A választás eredményéről szóló gondolatváltásukat három részletben közöljük, amelyek közül ezúttal a második olvasható (a kezdő részt itt közöltük). A hírlevelet a 24 Extra Közép és Csúcs csomagjának előfizetői kaphatják, ha feliratkoztak rá. Ezúttal a nekik 2026. május 20-án kiküldött szöveget kínáljuk.

Milyen pozitív példákat tudsz arra, amikor egy Magyarországhoz hasonló méretű, fejlettségű ország tartósan új útra tud lépni, új minták alapján szerveződik? Vagy minden ilyen változás csak az inga oda-vissza lengését jelenti? Lehetséges, hogy a magyar demokrácia és piacgazdaság harmincöt év után szintet léphet? 

Nem törvényszerű az inga. Van pár elég jó ellenpélda.

A baltiak közül Észtország talán a legtisztább. Kicsi, posztszocialista, sérülékeny. A kilencvenes években nemcsak „piacgazdaságra váltott”, hanem új működési logikát épített: digitális állam, alacsony bürokrácia, átlátható szabályok. Ez a folyamat nem egy választási ciklus terméke volt, hanem több kormányon átívelő irány. Nem lett minden tökéletes, de a pályaív tartósan más lett.

Hasonló, csak ipari oldalról Szlovákia a 2000-es évek elején. Egyszerre nyúlt hozzá az adórendszerhez, a befektetési környezethez, a munkaerőpiachoz. Ez behozta az autóipart, felpörgette a növekedést. Később jöttek korrekciók, politikai visszalengések, de az a szintlépés valós volt.

Portugália más típusú példa. Válság után nem „csodát” csinált, hanem fokozatosan visszaépítette a bizalmat: költségvetési fegyelem, kiszámíthatóbb politika, célzott ágazati fejlesztések. Lassan, de stabilan.

És van egy keményebb történet is: Írország. Ott a ’90-es évek „Celtic Tiger”-e után jött egy brutális összeomlás, majd újraépítés. Nem lineáris, inkább hullámzó, de a mélypont után képes volt visszatalálni egy működő modellhez.

Ami ezekben közös, az nem egy nagy ötlet, sokkal inkább három dolog:

a Kiszámíthatóság, hogy a szabályok nem változnak egyik napról a másikra, a fókusz, hogy nem mindenhez nyúlnak egyszerre, és a folytonosság, hogy a kormányváltások ide vagy oda, az alapirány nem esik szét.

Innen nézve a magyar kérdés nem az, hogy „lehet-e szintet lépni”. Lehet. A kérdés az, hogy létrejön-e egy ilyen minimális közös nevező. Az első harminc év inkább a keretek felépítése volt: piac, demokrácia, EU-integráció. A következő szint már nem erről szól, hanem minőségről: intézmények, verseny, tudás, bizalom. Ez nehezebb, mert nem elég hozzá egy választási győzelem, és nem elég hozzá egy jó gazdasági év. Inkább egy új „játékszabály-rendszer” kell, amit elég sok szereplő elfogad — még akkor is, ha épp nem ő nyer. Nem inga, de nem is egyszeri ugrás, inkább lassú átállás lesz, amit utólag nevezünk majd fordulatnak. Ha történik.

Vegyük végig, ha lehet adatokkal, mire érdemes építeni ebben a hosszú folyamatban. Mi az, amire a magyar kormány támaszkodhat a magyar gazdaság, munkakultúra, adottságok tekintetében?

Itt már érdemes friss, összevethető adatokra támaszkodni, különben könnyen közhely lesz belőle. Megnézem a főbb mutatókat: foglalkoztatás, export, FDI, oktatás/készségek, ipari szerkezet, digitális és innovációs adatok.

(Tizenkét másodpercig gondolkodik)

Szerintem van mire építeni, csak nem arra, amiről a politikai nyelv legtöbbször beszél.

  • Milyen mutatókban áll sokkal jobban Magyarország, mint gondolni szoktuk, amire gyorsan építeni lehetne?
  • Miben vagyunk EU-átlag felettiek? Miben egyenesen dobogósak? Miért jelent ez függőséget és lehetőséget egyszerre?
  • Mire megy el túl sok energia a magyar gazdaságban?
  • Miért lehet meglepően gyors a kultúraváltás?
