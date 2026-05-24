Káosz Olaszországban: szurkolói összecsapás miatt nem tudták elkezdni a sorsdöntő meccset

Federico Gatti beszélget a Juventus szurkolóival.
admin Futó Csaba
2026. 05. 24. 21:26
A Bajnokok Ligája-indulás szempontjából négy fontos mérkőzést játszanak a Serie A utolsó, 38. fordulójában, azonban egyelőre nem tudni, hogy a Torino és a Juventus városi rangadóját meg lehet-e rendezni.

A városi rivális ultrái ugyanis összecsaptak a stadionon kívül, és egy 45 éves Juve-drukker kritikus állapotban került kórházba.

A vendégcsapat szurkolói ezután végig kérlelték a játékosokat, hogy ne álljanak ki, és ne játsszák le a meccset, amely eredetileg 20.45-kor kezdődött volna. Több játékossal, így Manuel Locatellivel és Federico Gattival is beszéltek. Az este másik négy összecsapása, az AC Milan-Cagliari, a Verona-Roma, a Lecce-Genoa és a Cremonese-Como kezdésével is vártak egy darabig, de aztán a liga jelzett, hogy azok elindulhatnak, tíz perc késéssel rajtoltak a meccsek.

A Football Italia a Sky értesülései alapján arról ír, hogy a rendőrség és a hatóságok attól tartanak, hogy a derbi kezdetével a Juventus szurkolói bemennének a pályára, ami még nagyobb biztonsági kockázatot jelentene.

A Torino szurkolói eközben eltávolították a transzparenseket a Curva Maratona szektorból, jelezve, hogy egyetértenek a mérkőzés elmaradásával, míg a csapatok szeretnék, ha a mérkőzést megrendeznék.

A BL-indulásért a Milan, a Roma, a Como és a Juventus csatázik. Előbbi két csapat kétpontos előnyből vágott neki a zárófordulónak.

