Gajdos László bejelentette vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárát

Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal a háta mögött veszi át a vízügyi és klímapolitikai terület irányítását – jelentette be Facebook-oldalán a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere, Gajdos László.

Mint írja, az újonnan bejelentett államtitkár magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére. Kiemelte: az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban.

Gajdos László az utóbbi napokban nagyon aktív volt bejelentések terén, így kiderült, hogy: