Itt az AI-forradalom: most néhány kattintással szintet léphet vállalkozása

Teljesen érthető, ha cégvezetőként feszültséget érez, amikor az AI-ra gondol: egyrészt ott a vágy, hogy vállalkozása hatékonyabban működjön, másrészt a bizonytalanság, hogy hogyan vezesse be a mesterséges intelligencia alkalmazását a munkafolyamatokba. Aggodalmaival nincsen egyedül.

Az Eurostat és a Digital Decade legfrissebb jelentései borús képet festenek a magyarországi helyzetről: a hazai kkv-szektor digitális érettsége és AI-adaptációja jelentősen elmarad az uniós átlagtól – és ez 2026-ban már konkrét üzleti kockázattal jár, a versenyhátrány ugyanis exponenciálisan nő.

Azok a cégek, amelyek tudatosan használják az AI-t, négyszeres termelékenységnövekedést érhetnek el azokhoz képest, amelyek nem építik be működésükbe a mesterséges intelligenciát. Sőt, mára a munkaerőpiacon is átíródtak a szabályok: az AI-ban készségszinten jártas munkavállalók akár 56%-os bérprémiumot is elérhetnek. Ha egy cég nem tudja biztosítani a mesterséges intelligencia használatához szükséges technológiai hátteret, nemcsak az ügyfeleit, de a legjobb embereit is elveszítheti.

Az AI már most jelen van a cégeknél, csak még az árnyékban

Sok vezető abba a hitbe ringatja magát, hogy náluk nincsen jelen az AI, mert nem fizettek elő drága szoftverekre céges szinten. Ez azonban óriási tévedés, a legtöbb helyen ugyanis a munkavállalók valószínűleg már most is használnak ingyenesen elérhető eszközöket a főnök háta mögött, hogy megkönnyítsék a saját dolgukat. Ezt a jelenséget hívjuk árnyék-AI-nak (Shadow AI).

A kontrollálatlan használat azonban komoly veszélyeket rejt magában, például az alábbiakat:

Adatszivárgás : érzékeny üzleti titkok, ügyféladatok vagy pénzügyi tervek kerülhetnek be nyilvános, ellenőrizhetetlen adatbázisokba.

: érzékeny üzleti titkok, ügyféladatok vagy pénzügyi tervek kerülhetnek be nyilvános, ellenőrizhetetlen adatbázisokba. Minőségi káosz : ha nincs egységes vállalati irányelv, mindenki a saját ízlése szerint „gyártat” tartalmat az AI-val, ami rombolja a márka hitelességét.

: ha nincs egységes vállalati irányelv, mindenki a saját ízlése szerint „gyártat” tartalmat az AI-val, ami rombolja a márka hitelességét. Jogi csapdák: az EU AI Act bevezetése után a szabályozatlan alkalmazás brutális büntetéseket vonhat maga után.

A mesterséges intelligencia tiltása a munkahelyen nem jelent megoldást, a tudatos használat annál inkább. De hogyan válhat AI-ban magabiztossá egy elfoglalt cégvezető?

A mesterséges intelligencia ma már olyan alapvető eszköz, mint amilyen az e-mail vagy az internet volt húsz évvel ezelőtt. Azok a vállalkozások, amelyek időben elkezdik az AI tudatos használatát, előnyt szerezhetnek a versenytársakkal szemben. Ne várja meg, amíg az árnyék-AI problémákat okoz a cégénél, vagy amíg a konkurencia négyszeres sebességre kapcsol. Vegye át az irányítást, és építse fel saját AI-kompetenciáját lépésről lépésre!

Tudás a reggeli kávé mellé: bemutatkozik a SERCO AI Lab A több mint 40 éves piaci tapasztalattal rendelkező SERCO Informatika Zrt. jól ismeri a fent vázolt kihívásokat és megoldást is kínál rájuk. Nem tegnap kezdték az ipart: végigkísérték az informatikai fejlődés nagy korszakait a nagyszámítógépektől kezdve a felhőalapú megoldások megjelenéséig. Ez a folyamatos jelenlét garancia arra, hogy nem múló divathullámokat lovagolnak meg, hanem valódi, mély technológiai tudást adnak át. Ennek jegyében hozták létre a SERCO AI Lab-et, egy teljesen ingyenes, kifejezetten magyar kkv-kra szabott képzési programot, amely száraz, órákig tartó akadémiai előadások helyett a mikrotanulás módszertanára épül. Ennek legfőbb elemei a következők: Tömör modulok: 5-10 perces egységek, amelyeket bárhol, akár mobiltelefonon is el lehet végezni két megbeszélés között.

Gyakorlati fókusz: nem fejlesztői ismereteket ad át, hanem arra tanít, hogyan lehet jó promptokat (AI-nak szóló utasításokat) írni, automatizálni az adminisztrációt, és biztonságos AI-stratégiát felépíteni.

Döntéshozatali támogatás: olyan tudást ad át, amellyel cégvezetőként el tudja dönteni, melyik AI-eszközbe érdemes befektetni, és melyik csupán csillogó játékszer.

