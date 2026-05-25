Kellemetlen: a Milan és a Juventus is lemaradt a BL-ről

Korábban már eldőlt, hogy az idény végén a Hellas Verona és a Pisa búcsúzik az élvonaltól. Vasárnap este az is kiderült, hogy a harmadik kieső a Cremonese lesz. A Como a sikerével a Bajnokok Ligájában szerepelhet majd, mivel a negyedik helyen zárt. A játékvezető három piros lapot is adott a cremonai csapatnak, igaz, csak egy játékos volt a pályán, a másik kettőt a kispadról állította ki.
Az utolsó kör előtt az AC Milan állt a harmadik helyen, és a mezőny második felében szerénykedő Cagliari legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, különösen úgy, hogy a hazaiak a második percben már vezettek is. A vendégek azonban fordítottak, és mivel az AS Roma a már kiesett Verona otthonában 2-0-ra nyert, megszerezte a bronzérmet.
A milánóiak többet veszítettek a három pontnál, mivel a vereséggel a harmadikról az ötödik helyre estek vissza, és a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa Ligában indulhatnak.
A Torino-Juventus városi rangadó előtt a két klub szurkolóinak egy része összeverekedett egymással, egy vendégdrukkert súlyos fejsérüléssel szállítottak kórházba, további nyolcat őrizetbe vett a rendőrség. A zavargás miatt a mérkőzés több mint egy órás késéssel, 21.50-kor kezdődött. A mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult, így a Juventus csak hatodik lett, és a Milanhoz hasonlóan csak az Európa Ligában szerepel majd.
A gólkirályi címet a bajnok Internazionale argentin támadója, Lautaro Martínez szerezte meg 17 találattal.
Serie A, 38. (utolsó) forduló
Torino-Juventus 2-2 (0-1)
Parma-Sassuolo 1-0 (0-0)
SSC Napoli-Udinese 1-0 (1-0)
AC Milan-Cagliari 1-2 (1-1)
Cremonese-Como 1-4 (0-1)
Lecce-Genoa 1-0 (1-0)
Hellas Verona-AS Roma 0-2 (0-0)
Bologna-Internazionale 3-3 (2-1)
SS Lazio-Pisa 2-1 (2-1)
Fiorentina-Atalanta 1-1 (1-0)
A végeredmény:
1. Internazionale 38 27 6 5 89-35 87 – Bajnokok Ligája
2. SSC Napoli 38 23 7 8 58-36 76 – Bajnokok Ligája
3. AS Roma 38 23 4 11 59-31 73 – Bajnokok Ligája
4. Como 38 20 11 7 65-29 71 – Bajnokok Ligája
5. AC Milan 38 20 10 8 53-35 70 – Európa Liga
6. Juventus 38 19 12 7 61-34 69 – Európa Liga
7. Atalanta 38 15 14 9 51-36 59 – Konferencia Liga (rájátszás)
8. Bologna 38 16 8 14 49-46 56
9. SS Lazio 38 14 12 12 41-40 54
10. Udinese 38 14 8 16 45-48 50
11. Sassuolo 38 14 7 17 46-50 49
12. Torino 38 12 9 17 44-63 45
13. Parma 38 11 12 15 28-46 45
14. Cagliari 38 11 10 17 40-53 43
15. Fiorentina 38 9 15 14 41-50 42
16. Genoa 38 10 11 17 41-51 41
17. Lecce 38 10 8 20 28-50 38
18. Cremonese 38 8 10 20 32-57 34 – Kiesett
19. Hellas Verona 38 3 12 23 25-61 21 – Kiesett
20. Pisa 38 2 12 24 26-71 18 – Kiesett