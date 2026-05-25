Kellemetlen: a Milan és a Juventus is lemaradt a BL-ről

Luka Modric és az AC Milan lemaradt a BL-indulásról.
24.hu
2026. 05. 25. 03:33
2026. 05. 25. 03:33
Luka Modric és az AC Milan lemaradt a BL-indulásról.
Luka Modric és az AC Milan lemaradt a BL-indulásról.
A Cremonese 4-1-re kikapott hazai pályán a Comótól az olasz labdarúgó-bajnokság 38., utolsó fordulójának vasárnapi játéknapján, és ezzel kiesett, míg a bronzérmet az AS Roma szerezte meg.

Korábban már eldőlt, hogy az idény végén a Hellas Verona és a Pisa búcsúzik az élvonaltól. Vasárnap este az is kiderült, hogy a harmadik kieső a Cremonese lesz. A Como a sikerével a Bajnokok Ligájában szerepelhet majd, mivel a negyedik helyen zárt. A játékvezető három piros lapot is adott a cremonai csapatnak, igaz, csak egy játékos volt a pályán, a másik kettőt a kispadról állította ki.

Az utolsó kör előtt az AC Milan állt a harmadik helyen, és a mezőny második felében szerénykedő Cagliari legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, különösen úgy, hogy a hazaiak a második percben már vezettek is. A vendégek azonban fordítottak, és mivel az AS Roma a már kiesett Verona otthonában 2-0-ra nyert, megszerezte a bronzérmet.

A milánóiak többet veszítettek a három pontnál, mivel a vereséggel a harmadikról az ötödik helyre estek vissza, és a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa Ligában indulhatnak.

A Torino-Juventus városi rangadó előtt a két klub szurkolóinak egy része összeverekedett egymással, egy vendégdrukkert súlyos fejsérüléssel szállítottak kórházba, további nyolcat őrizetbe vett a rendőrség. A zavargás miatt a mérkőzés több mint egy órás késéssel, 21.50-kor kezdődött. A mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult, így a Juventus csak hatodik lett, és a Milanhoz hasonlóan csak az Európa Ligában szerepel majd.

A gólkirályi címet a bajnok Internazionale argentin támadója, Lautaro Martínez szerezte meg 17 találattal.

Serie A, 38. (utolsó) forduló

Torino-Juventus 2-2 (0-1)

Parma-Sassuolo 1-0 (0-0)

SSC Napoli-Udinese 1-0 (1-0)

AC Milan-Cagliari 1-2 (1-1)

Cremonese-Como 1-4 (0-1)

Lecce-Genoa 1-0 (1-0)

Hellas Verona-AS Roma 0-2 (0-0)

Bologna-Internazionale 3-3 (2-1)

SS Lazio-Pisa 2-1 (2-1)

Fiorentina-Atalanta 1-1 (1-0)

 

A végeredmény:

1. Internazionale 38 27 6 5 89-35 87 – Bajnokok Ligája

2. SSC Napoli 38 23 7 8 58-36 76 – Bajnokok Ligája

3. AS Roma 38 23 4 11 59-31 73 – Bajnokok Ligája

4. Como 38 20 11 7 65-29 71 – Bajnokok Ligája

5. AC Milan 38 20 10 8 53-35 70 – Európa Liga

6. Juventus 38 19 12 7 61-34 69 – Európa Liga

7. Atalanta 38 15 14 9 51-36 59 – Konferencia Liga (rájátszás)

8. Bologna 38 16 8 14 49-46 56

9. SS Lazio 38 14 12 12 41-40 54

10. Udinese 38 14 8 16 45-48 50

11. Sassuolo 38 14 7 17 46-50 49

12. Torino 38 12 9 17 44-63 45

13. Parma 38 11 12 15 28-46 45

14. Cagliari 38 11 10 17 40-53 43

15. Fiorentina 38 9 15 14 41-50 42

16. Genoa 38 10 11 17 41-51 41

17. Lecce 38 10 8 20 28-50 38

18. Cremonese 38 8 10 20 32-57 34 – Kiesett

19. Hellas Verona 38 3 12 23 25-61 21 – Kiesett

20. Pisa 38 2 12 24 26-71 18 – Kiesett

