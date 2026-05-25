Kellemetlen: a Milan és a Juventus is lemaradt a BL-ről

Korábban már eldőlt, hogy az idény végén a Hellas Verona és a Pisa búcsúzik az élvonaltól. Vasárnap este az is kiderült, hogy a harmadik kieső a Cremonese lesz. A Como a sikerével a Bajnokok Ligájában szerepelhet majd, mivel a negyedik helyen zárt. A játékvezető három piros lapot is adott a cremonai csapatnak, igaz, csak egy játékos volt a pályán, a másik kettőt a kispadról állította ki.

Az utolsó kör előtt az AC Milan állt a harmadik helyen, és a mezőny második felében szerénykedő Cagliari legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, különösen úgy, hogy a hazaiak a második percben már vezettek is. A vendégek azonban fordítottak, és mivel az AS Roma a már kiesett Verona otthonában 2-0-ra nyert, megszerezte a bronzérmet.

A milánóiak többet veszítettek a három pontnál, mivel a vereséggel a harmadikról az ötödik helyre estek vissza, és a Bajnokok Ligája helyett csak az Európa Ligában indulhatnak.

A Torino-Juventus városi rangadó előtt a két klub szurkolóinak egy része összeverekedett egymással, egy vendégdrukkert súlyos fejsérüléssel szállítottak kórházba, további nyolcat őrizetbe vett a rendőrség. A zavargás miatt a mérkőzés több mint egy órás késéssel, 21.50-kor kezdődött. A mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult, így a Juventus csak hatodik lett, és a Milanhoz hasonlóan csak az Európa Ligában szerepel majd.

A gólkirályi címet a bajnok Internazionale argentin támadója, Lautaro Martínez szerezte meg 17 találattal.