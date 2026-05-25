Bejött a doppingolimpia számítása, megdőlt egy világcsúcs

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 24: Kristian Gkolomeev, winner of the men's 50m free, is seen during the Enhanced Games at Resorts World Las Vegas on May 24, 2026 in Las Vegas, Nevada. Greg Doherty/Getty Images for Enhanced/AFP
Kristian Gkolomeev megkapta a világcsúcsért járó egymillió dollárt
2026. 05. 25. 08:34
Magyar idő szerint pünkösdhétfőn hajnalban megrendezték Las Vegasban az első Enhanced Games elnevezésű versenyt. A legális doppingolással hirdetett viadalon a világbajnok futó, Fred Kerley ugyan elmaradt a várakozásoktól, de az úszóknál Kristian Gkolomeev bezsebelte a nagy pénzt: férfi 50 gyorson győzött, és a 250 ezer dollár mellett még egymilliót kapott a világcsúcs megdöntéséért.

A szervezők célja az volt, hogy három sportágban, úszásban, atlétikában és súlyemelésben úgy indulhassanak sportolók, hogy fittyet hánynak a doppingszabályokra, és tiltott szerek használatával – igaz, hangsúlyozottan orvosi felügyelet mellett – a lehető legjobb eredményeket érjék el.

A pénzdíjak pedig ennek megfelelően hatottak csábítóan: a győztes 250 ezer dollárt, a világcsúcsot elérő plusz egymillió dollárt kaphatott.

Egy világcsúcs, egy majdnem rekord

Az este legutolsó számában a férfi 50 méteres gyorsúszásban utóbbi meg is valósult: a görög Kristian Gkolomeev 20,81 másodperces idővel megdöntötte az ausztrál Cameron McEvoy 20,88-as világcsúcsát.

Gkolomeev a pályafutása során 2012 és 2024 között négy olimpián versenyzett Görögország színeiben, de egyszer sem nyert érmet, ugyanakkor a 2019-es világbajnokságon a második helyen zárt.

Ami a többieket illeti, a legnevesebb versenyzők közül Fred Kerley futását kísérte a legnagyobb felhajtás, de a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes amerikai négy tizedmásodperccel maradt el a világcsúcstól (9.97), míg a britek világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes úszója, Ben Proud 22,32 másodperccel majdnem elérte a világcsúcsot férfi 50 méter pillangón (a rekord 22,27 másodperc).

„Ha egymillió dollárt ajánlanak, teletömöm magam, és megdöntöm a világrekordot" – a megbélyegzést is vállalják a doppingolimpia résztvevői
